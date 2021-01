Les stations de ski se plaignent de leur fermeture, un nouveau refuge pour jeunes LGBT ouvre ses portes à Liège, une aide à distance pour les alcooliques: voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce lundi 4 janvier 2021.

1. Baraque Fraiture: l’incompréhension des exploitants de la station

Les gestionnaires des stations de ski ne comprennent pas la fermeture forcée de leur activité. Ils assurent pouvoir réguler les visiteurs.

2. Un second refuge pour les jeunes LGBT rejetés par leur famille

La Fondation Ihsane Jarfi, qui lutte contre les discriminations, va ouvrir un second refuge pour jeunes LGBT rejetés par leur famille. Un endroit tenu secret dans le centre de la Cité ardente.

3. Pas de tests de retour de vacances à Ath dimanche

Le centre de test athois n’a pas accepté d’ouvrir ce dimanche pour tester les voyageurs revenus de vacances. «Cette décision du gouvernement était trop tardive, nous ne pouvions pas réaménager les équipes, surtout en période de nouvel an, pour organiser des tests ce dimanche.»

4. La folle année Covid vue par les 31 bourgmestres de Huy-Waremme

L’année 2020 a été éprouvante à bien des échelons. Quel bilan tirer dans les pouvoirs locaux? Interview avec les 31 bourgmestres huy-waremmiens.

5. Des étudiantes viennent en aide aux sans-abri

Depuis le mois d’août, Lysa, Audrey et leurs amies se mobilisent pour offrir de la nourriture et des vêtements aux SDF de Liège et Verviers.

6. Une ASBL veut aider les alcooliques, même sans réunions

La crise a bousculé beaucoup de choses. Pour les associations, il n’y a plus de réunions. Mais il faut maintenir un lien. «Ces réunions sont importantes pour nos membres. Ellesleur donnent l’occasion de se rencontrer, de parler de leurs expériences, de leurs difficultés, de leurs victoires. De demander des conseils, des suivis.»

7. Depuis 4 ans au Québec, elle a failli rester bloquée à Arlon à cause du Covid

Nous débutons une série sur l’année 2020 vue par nos expatriés. On débute avec Cindy Duchêne. Originaire d’Arlon, elle vit depuis quatre ans au Québec. Et là-bas, le stress, elle ne connaît pas.

8. Les Déménageurs dans votre salon

Voilà pas loin de 20 ans que les Déménageurs régalent les plus jeunes avec leurs spectacles musicaux et colorés. Avec Le Patamodd, ils avaient programmé toute une tournée en 2020. Et résultat: 25 dates annulées. Perte sèche pour les quatre musiciens.

9. Notre recette de la semaine: Frittata di capellini

Après les fêtes et ses fastes mets, place à la créativité avec les restes du frigo. Accommoder des ingrédients aussi variés qu’ils soient pour réinventer un nouveau menu, tel est le défi des recettes de récup.

10. Un cinquantième but… mais une blessure pour Lukaku

Auteur de son 50e goal pour l’Inter Milan, l’attaquant belge a entamé 2021 sur les chapeaux de roues. Mais il est sorti blessé à un quart d’heure du terme.

