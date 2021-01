Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce lundi en Belgique et dans le monde

Les articles sélectionnés par la rédaction

1. Les contaminations toujours en baisse en Belgique

Pratiquement tous les indicateurs du coronavirus sont en baisse: le nombre de cas détectés, les admissions à l’hôpital, le nombre de décès.

2. Télétravail: l’inspection va durcir le ton

Les entreprises respectent-elles bien les mesures Covid, dont fait partie l’obligation du télétravail? Les inspecteurs vont passer de la prévention à la répression dès ce mois de janvier.

3. «Je suis positive au Covid et je vais passer mon examen en présentiel»

À l’ULiège, les étudiants craignent de passer les examens en présentiel. Certains, positifs au coronavirus, seront présents, dont cette étudiante qui a poussé un coup de gueule.

4. Files à Brussels Airport: Van Ranst propose de «fermer les frontières»

Des files impressionnantes se sont formées ce dimanche à Brussels Airport. En cause: des contrôles policiers renforcés pour les retours de zones rouges. Les voyageurs hurlent à «l’absurdité». Et Marc Van Ranst propose de fermer les frontières.

5. Ce que l’on sait des deux nouveaux variants anglais et sud-africain

L’émergence au Royaume-Uni et en Afrique du Sud de deux nouveaux variants du Sars-CoV-2, plus contagieux selon les premières données, inquiète au plus haut point la communauté internationale. Le point sur ces deux mutations.

