Andenne fait une croix sur la saison 2020-2021

Le club de basket-ball andennais ne veut plus relancer ses équipes dans des championnats cette saison. Il l’a fait savoir ce matin sur les réseaux sociaux.

De son propre chef, le club d’Andenne a choisi de déclarer une saison blanche pour l’ensemble de ses équipes. Alors qu’aucune décision définitive n’a encore été actée du côté des instances dirigeantes du basket, les Andennais prennent les devants… Voici le message publié par le club ce lundi matin sur sa page Facebook:

«Le comité d’Andenne Basket a décidé de définitivement faire une saison blanche avec toutes ses équipes pour la saison 2020/2021. Recommencer des championnats en fin février ou mars n’ayant plus aucuns sens, nous préférons nous concentrer sur la formation en entraînements et stage pour les petits panneaux et faire une reprise progressive dès que l’on pourra recommencer en grands panneaux (jeunes et seniors). Nous privilégions une reprise en compétition via des rencontres amicales entre clubs namurois avec un maximum d’équipes des 2 clubs dès que ce sera possible (mi mars?). Priorité est maintenant à la préparation de la saison 2021/2022 qui, nous l’espérons tous, pourra se dérouler le plus normalement possible. »

