L’Allemagne aurait atteint l’objectif climatique 2020 grâce à la pandémie

La consommation d’énergie a baissé en 2020 en raison de la crise, ont expliqué des experts.

L’Allemagne a dépassé son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2020, mais en raison de la pandémie de coronavirus et non des changements de politique, disent les experts du climat dans un rapport vu par DPA. Selon le groupe de réflexion Agora Energiewende basé à Berlin, la plus grande économie d’Europe a émis 42,3% de gaz à effet de serre en moins l’an dernier par rapport aux niveaux de 1990.

L’objectif initial, qui en fait avait été radié il y a longtemps, était une réduction de 40%.

Selon les calculs d’Agora Energiewende, les émissions allemandes de gaz à effet de serre --qui emprisonnent la chaleur dans l’atmosphère terrestre, provoquant une augmentation des températures mondiales ont baissé de plus de 80 millions de tonnes à environ 722 millions de tonnes l’année dernière.

2/3 de la baisse liée à la pandémie

Les deux tiers de cette baisse sont attribuables à la pandémie actuelle, qui a ralenti l’industrie, les voyages et la vie publique.

Dans des circonstances normales, la réduction aurait été d’environ 25 millions de tonnes, soit 37,8% par rapport à 1990, selon les chercheurs.

La consommation d’énergie a baissé en 2020 en raison de la crise, ont-ils expliqué.

De plus, l’Union européenne a fixé un prix du carbone relativement élevé, ce qui rend les formes de production d’énergie plus sales comme le charbon plus chères.

L’hiver a également été assez doux, ce qui a entraîné une baisse des factures de chauffage, selon le rapport.

En outre, l’Allemagne aurait produit plus d’électricité à partir de l’énergie éolienne que du charbon en 2020 pour la première fois.