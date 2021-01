À Liège, le centre d’accueil de jour pour SDF recherche des bénévoles

Depuis ce lundi, le centre d’accueil de jour pour SDF élargit ses heures d’ouverture. Il recherche de nouveaux volontaires.

La Croix-Rouge de Belgique a fait savoir qu’elle manquait de bénévoles pour son centre d’accueil hivernal de jour pour personnes sans-abri et mal logées, à Liège. Si vous avez un peu de temps et que vous êtes sensible à la cause humanitaire de la Croix-Rouge, n’hésitez pas!

La Croix-Rouge accorde un intérêt particulier aux personnes en grande précarité telles que les personnes sans-abri ou mal-logées. Ainsi, depuis ce lundi, le centre d’accueil de jour élargit ses heures d’ouverture.

Vous êtes disponible en soirée (de 17 à 21 heures) ou les samedis et les dimanches (de 13 à 17 heures ou de 17 à 21 heures) et disposez d’excellentes capacités relationnelles, d’empathie et d’écoute? Alors, cette offre est faite pour vous.

+ À LIRE AUSSI | La comédienne Manon Lepomme, bénévole au nouvel abri de jour pour SDF à Liège (VIDEO)

«En tant qu’intervenant bénévole, vous serez amené à accueillir et écouter, les personnes sans-abri ou vulnérables; les informer et/ou les orienter vers les services partenaires adéquats et pouvant répondre à leurs besoins/garantir leurs droits; préparer des repas (tartines, soupes,…), distribuer des vivres, des vêtements et autres produits de première nécessité; organiser et/ou participer à des activités collectives (jeux de carte, cuisine,…), des services de soins (douches,…) ou de sécurité (consignes, transport,…)», souligne la Croix-Rouge.

Intéressé? Veuillez prendre contact avec Vinciane Ernst par email vinciane.ernst@croix-rouge.be ou par téléphone au 0491 150 193.