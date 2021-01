«Je suis positive au Covid et je vais passer mon examen en présentiel ce lundi»: le coup de gueule d’une étudiante de l’ULiège

À l’ULiège, les étudiants craignent de passer les examens en présentiel. Certains, positifs au coronavirus, seront présents.

«Je viens d’apprendre que je suis positive... J’ai sûrement dû chopper cela durant mes courses car je suis restée à mon studio pour le blocus et les fêtes. Pas de fêtes, de vacances, de fêtes en famille. J’ai bossé toutes les vacances pour mes examens (et bien avant) et je compte bel et bien venir le passer en présentiel ce lundi car malgré la fatigue je me sens capable de venir le passer. Ce n’est pas une gastro ou une grippe qui te cloue à la maison.»

Triste réalité pour cette étudiante de l’ULiège qui a publié son témoignage sur le groupe Facebook «ULg Confessions». À Liège, l’université a décidé de maintenir la moitié des examens en présentiel sur le campus. Sauf que de nombreux étudiants passeront leurs épreuves la peur au ventre, par crainte d’être contaminé au coronavirus en étant en contact avec d’autres jeunes.

Vous vous êtes tellement focalisé sur la triche et votre image que vous en avez totalement zappé l’essentiel.

«Merci à l’université de ne pas avoir pris les devants ou mis d’alternatives. Je ne serai pas la seule», insiste cette étudiante. «Vous vous êtes tellement focalisé sur la triche et votre image que vous en avez totalement zappé l’essentiel. La sécurité des étudiants et cette affreuse situation, ce dilemme devant lequel vous mettez les étudiants positifs ou en quarantaine. Ne venez pas dire que vous vous souciez des étudiants, ce n’est pas vrai.»

+ À LIRE AUSSI | « On aura une troisième vague si on fait passer les examens du supérieur en présentiel »: un médecin lance un cri d’alarme

Et la jeune femme de conclure: «Je compte malgré tout insister sur le fait que je ne prendrai exceptionnellement pas le bus pour m’y rendre mais que je vais marcher 40 minutes jusqu’à ma salle d’examen afin de ne pas prendre le risque de contaminer quelqu’un...»