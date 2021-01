L’Atlético Madrid et Yannick Carrasco battent Alavés sur le fil et reprennent la tête

Un but tardif de Luis Suarez a permis à l’Atlético Madrid de battre Alavés ce dimanche lors de la 17e journée de Liga (1-2). Les Colchoneros repassent en tête du championnat.

Au contraire de la Real Sociedad, de Barcelone et du Real Madrid, l’Atlético Madrid est parvenu à s’extirper du piège tendu par Alavés, tout d’abord grâce à un but de Marcos Llorente juste avant la mi-temps (41e).

Mené au score et réduit à dix suite à l’exclusion de Victor Laguardia, Alavés est cependant parvenu à revenir au score en fin de match grâce à un but contre son camp de Felipe (84e). Le piège était sur le point de se refermer lorsque Luis Suarez sortait de sa boîte pour offrir trois points précieux aux «Colchoneros» dans la course au titre (90e).

Yannick Carrasco, averti en première mi-temps, est sorti à la 82e minute, remplacé par Saul Niguez.

L’Atlético reprend la tête du classement de la Liga avec 38 points, deux points devant le Real Madrid qui compte deux matchs de plus. Alavés est 13e avec 18 unités, 3 points seulement au-dessus du premier relégable, Valence.