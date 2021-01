Mouscron: une «Galette du cœur» de la Table ronde?

Offrez plus qu’un repas

- Passer commande est très facile sur la plateforme numérique spécifiquement mise en place.

Avant de valider votre choix de galette, vous pourrez aussi acquérir deux types de pack.

«En évoquant cette initiative avec le président du Resto du cœur de Mouscron, Marc Sieux, il nous a expliqué qu’il y avait des produits de première nécessité et de consommation essentiels qu’ils ne savent pas offrir.

On propose donc deux packs qui seront aussi remis aux bénéficiaires: à 5€ avec du chocolat Côte d’or et du café Storme et à 9€ avec gel douche, shampoing et une boîte de serviettes hygiéniques», conclut Thibaut Busschaert.