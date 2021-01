Onze heures à moto: «Le calvaire» de Walter Roelants dans la première étape du Dakar

Le Belge Walter Roelants (Husqvarna) a atteint péniblement l’arrivée de sa première véritable étape du Dakar ce dimanche.

Le Campinois de 60 ans a a terminé à la 78e place à 2h31: 26 du vainqueur de la journée, Toby Price (KTM) après les 277 km de la spéciale. Mais physiquement, Walter Roelants a souffert.

Le Belge est arrivé au bivouac de Bisha fatigué mais satisfait après avoir passé près de onze heures à moto, dont près de six heures de course.

«Avec le recul, je dois dire que j’ai commencé cette étape trop vite. Au début, j’ai pensé: ‘Les gars, on va mettre les gaz’. Mais j’ai vite compris pourquoi mes collègues ont été plus lents. Honnêtement, j’ai vite repris mon souffle et j’ai commencé à rouler plus lentement moi-même», a dit Walter Roelants.

La première étape s’est déroulée dans les canyons, suivie d’une section parsemée de rochers. «C’était exactement comme si j’étais assis sur un taureau sauvage. Pendant deux heures, j’ai été complètement secoué. Les gars, c’était un calvaire. J’ai chuté deux fois. Et puis ces voitures, elles vous dépassent à grande vitesse. Une fois, je me suis bien sorti. J’ai dû me jeter dans la poussière», a reconnu Walter Roelants.