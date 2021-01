VIDÉO | Le souhait des demandeurs d’asile pour 2021: «Que le centre ouvert redevienne réellement ouvert»

Touché par les mesures drastiques imposées dans la lutte contre le coronavirus, le centre Croix-Rouge de Nonceveux, qui accueille plus de 200 demandeurs de protection internationale, aspire à retrouver une certaine normalité en cette nouvelle année 2021. Reportage.

Follow @RomainVeys Alors que 2020 vient à peine de se refermer, un constat s’impose: cette annus horribilis aura fortement et durablement marqué l’ensemble de nos contrées et, a fortiori, des populations vivant sur le territoire belge.

Les structures d’accueil, d’aide et de soin aux personnes n’y ont, évidemment, pas dérogé. Or, si certaines de celles-ci ont régulièrement fait les gros titres lors de ces derniers mois confinés – on pense par exemple aux centres hospitaliers ou aux maisons de repos et de soins -, d’autres tout aussi «essentiels» et «de première ligne» tentent aujourd’hui de traverser cette crise sans que l’on y prête nécessairement attention. Parmi ces dernières, figurent les structures d’accueil pour demandeurs de protection internationale – ceux que l’on appelait très récemment encore «demandeurs d’asile».

À l’occasion du 31 décembre, nous avons poussé les portes du centre Croix-Rouge de Nonceveux. Nous avons ainsi pu mesurer l’impact que la crise du coronavirus, les mesures qui en ont découlé et le confinement généralisé provoquent sur leur population, tant chez les résidents que les travailleurs.

+ PARTIE 1: Les centres pour demandeurs d’asile touchés par les conséquences de la crise : « Il y a un énorme impact, on a dû bricoler »

+ PARTIE 2: Le vital espoir d’intégration sapé chez les demandeurs d’asile : « C’est très difficile, j’ai envie de pleurer »

+ PARTIE 3: Un réveillon maussade mais plein d’espoir pour les demandeurs d’asile : « Retrouver une certaine normalité dans nos échanges »

+ Découvrez notre reportage vidéo réalisé à cette occasion et disponible en tête de cet article

Un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, c’est quoi? Le centre d’accueil Croix-Rouge pour demandeurs de protection internationale de Nonceveux poursuit deux missions: l’accueil des personnes et leur intégration. Encadrer les candidats au statut de réfugié L’accueil des demandeurs s’organise autour de trois tâches essentiellement: «Nous leur expliquons les procédures de demande de protection internationale (DPI), tout en leur expliquant les droits et les devoirs que cela comporte, détaille Arcady Remy, collaborateur social polyvalent à Nonceveux. Nous essayons également de comprendre leur parcours, de comprendre les motivations qui les ont poussés à quitter leur pays et à faire cette DPI. Enfin, nous les préparons à l’interview devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA), l’organe chargé de prendre la décision quant à leur demande.» Autrement dit, candidats au statut de réfugié qui introduisent une DPI en Belgique auprès de Fedasil sont redirigés vers les différents centres d’accueil aux quatre coins de la Belgique, dont Nonceveux fait partie. Ceux-ci sont gérés par plusieurs opérateurs (Fedasil, Croix-Rouge, G4S, etc.). Proposer aux résidents des formules visant leur intégration Mais l’activité de ces centres ne s’arrête pas là puisqu’un bureau de formations est à disposition des résidents. L’objectif? Guider et accompagner les résidents qui souhaitent suivre des cours ou des formations en vue de préparer leur vie en dehors du centre et de favoriser ainsi leur intégration. Nonceveux: 226 places Nonceveux dispose d’une capacité de 226 places, dont actuellement 160 environ sont occupées. «Cette différence s’explique entre autres par le fait que les procédures prennent un peu plus de temps en raison de la situation de crise et les centres d’accueil temporaires installés afin de désengorger la situation au Petit Château (NDLR: le centre où les candidats réfugiés introduisent leur DPI avant d’être ensuite redirigé vers un centre d’accueil le temps que leur dossier soit traité)», estime encore Arcady Remy.