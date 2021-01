VIDÉOS | NBA: Philadelphie confirme sa bonne entame, Cleveland surprend

Etonnant début de championnat NBA que celui qui a débuté le 22 décembre. Les franchises les plus ambitieuses ont du mal à affirmer leur suprématie et les équipes les plus modestes remportent des succès inattendus.

Philadelphie fait exception à cette constatation. L’arrivée sur le banc des Sixers de Doc Rivers porte d’emblée ses fruits. Philadelphie a aligné un 3e succès de rang et dominé Charlotte 127-112. Le meneur Ben Simmons a réalisé son premier triple-double de la saison (15 pts, 12 rebs, 11 ast). Joel Embiid a réussi un double-double (19 pts, 14 rebs) et Tobias Harris a joué au «couteau suisse» (24 pts, 4/7 à 3 pts, 9 rebs, 6 ast, 4 interceptions et 3 contres). Les Sixers sont seuls leaders à l’Est grâce à leur bilan de cinq succès et une défaite et présentent la meilleure défense de la Conférence.

🔥🔒 @tobias31 did WORK on both ends tonight.



24 PTS | 9 REB | 6 AST | 4 STL | 3 BLK pic.twitter.com/xjLe2SSBdG — NBA (@NBA) January 3, 2021

Triple-double for @BenSimmons25 as the @sixers move to an Eastern Conference-leading 5-1!



15 PTS | 12 REB | 11 AST pic.twitter.com/z5iI4XNv67 — NBA (@NBA) January 3, 2021

Car trois autres équipes qui partageaient la première place ont trébuché. Atlanta, sorti renforcé de la courte entre-saison, a été victime de Cleveland 91-96. Personne n’attendait les Cavaliers qui se hissent parmi les quatre formations à présenter 4 succès en six rencontres. Malgré quinze points de retard au milieu du 3e quart, la franchise de l’Ohio a réussi à renverser la situation. Collin Sexton et ses 27 points et la maladresse des Hawks aux lancers francs (10/19) expliquent ce résultat inattendu.

Indiana a aussi perdu face à une équipe que personne ne voyait aussi bonne en ce début de campagne. Les Pacers ont été battus par New York 102-106, malgré 33 points de Malcolm Brogdon. La défense et le jeu physique des Knicks, mise en place par le nouveau coach Tom Thibodeau, a payé en fin de rencontre. New York présente un bilan de 3 succès pour autant de défaites le même que Boston, Milwaukee et autre Brooklyn. Indiana en est à 4-2.

Troisième défaite à domicile inattendue samedi, celle d’Orlando face à OKC 99-108. Nikola Vucevic s’est pourtant démené pour le Magic (30 pts, 13 rebs). Le Thunder a pris le meilleur après la pause et mis fin à sa série de trois défaites. Après ce deuxième revers de suite, Orlando compte 4 succès et désormais 2 défaites.

John Wall a confirmé. Le nouveau meneur de Houston a inscrit 28 points après en avoir marqué 22 lors de son grand retour à la compétition après deux ans d’absence. Il faut remonter à 2001 et un certain Michael Jordan pour retrouver un joueur auteur de 50 points au terme de ses deux premiers matchs après deux ans d’absence. Wall a été le grand artisan de la victoire des Rockets contre Sacramento 102-94. Ce fut d’autant plus nécessaire que James Harden n’a pas joué, victime officiellement d’une entorse à le cheville. Les Rockets équilibrent leur bilan (2-2). .