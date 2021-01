Alexander De Croo: «Si vous souhaitez retourner chez le coiffeur, respectez les règles»

Dans le journal gratuit De Zondag, Alexander De Croo a évoqué un potentiel assouplissement en mars et la situation des coiffeurs.

Dans une interview pour «De Zondag», Alexander De Croo s’est exprimé sur l’année à venir. Le Premier ministre espère pouvoir mettre en œuvre un assouplissement... à partir du mois de mars. «Si les chiffres chutent encore et que nous passons en dessous de 800 infections par jour, alors quelque chose doit être possible à ce moment-là», a-t-il déclaré. «Nous allons faire cela tous ensemble. Si vous souhaitez retourner chez le coiffeur, respectez les règles.»

Pour Alexander De Croo, rouvrir les professions de contact non médicales reste une priorité «mais d’autres groupes peuvent être ajoutés à cela. La restauration? Nous cherchons à savoir si c’est possible. Ce que je veux absolument éviter, c’est un effet yo-yo.»

Autant dire qu’un assouplissement total n’est pas au programme de sitôt et que les mesures strictes vont encore rester en vigueur durant un certain temps. «Nous faisons cela pour éviter une troisième vague. Parce que ce sera encore pire que la seconde. Je dirais même plus: nous ne pourrons pas gérer une troisième vague.»