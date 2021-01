Troisième victoire de suite pour Mathieu van der Poel à Gullegem

Mathieu van der Poel a remporté samedi le cyclocross de Gullegem. C’est la troisième fois de suite que le Néerlandais de l’équipe Alpecin-Fenix s’y impose. Il a devancé le Britannique Tom Pidcock et les Belges Jens Adams et Gianni Vermeersch.

A noter qu’une grande partie des principaux animateurs de la saison n’étaient pas de la partie à Gullegem. Il manquait en effet, entre autres, Wout van Aert, Toon Aerts, Eli Iserbyt et Laurens Sweeck.

Dominateur, ‘MVDP’ signé sa 7e victoire en dix apparitions dans les labourés cette saison. C’est aussi la 3e de la semaine après celles acquises à Bredene mercredi et à Baal vendredi.

Dimanche aux Pays-Bas, le champion du monde sera présent au départ de la manche de Coupe du monde à Hulst.

Chez les dames, la victoire est revenue à la Hongroise Kata Blanka Vas (Doltcini-Van Eyck Sport). Elle s’est imposée en solitaire devant Inge van der Heijden et la championne de Belgique Sanne Cant. Kata Blanka Vas a profité de l’absence des meilleures, en action vendredi à Baal, pour signer la 4e victoire de sa saison et ainsi succéder à la Néerlandaise Ceylin del Carmen Alvarado au palmarès.