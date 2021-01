Une soirée glissante sur les routes avant de faibles précipitations hivernales dimanche

L’IRM a émis un avertissement, de couleur jaune, contre des conditions glissantes et une mauvaise visibilité sur les routes entre 20h et la mi-journée de dimanche.

Le ciel sera partiellement ou très nuageux samedi après-midi et le temps sera pratiquement sec, selon les dernières prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Quelques averses sont attendues sur l’ouest et les maxima ne dépasseront pas -1 degré en Hautes Fagnes et 7 degrés à la mer. Cette nuit, il fera généralement sec avec des nuages bas et un risque de brouillard (givrant). Les minima oscilleront entre +1 et -6 degrés.

L’IRM a dès lors émis un avertissement, de couleur jaune, contre des conditions glissantes et une mauvaise visibilité sur les routes entre 20h00 et la mi-journée de dimanche. Même si de rares précipitations hivernales sont possibles localement, il faudra ainsi se méfier de la formation de plaques de givre et de glace.

Dimanche

Dimanche à l’aube, du brouillard sera en outre encore présent par endroits et l’IRM prévoit encore de mauvaises visibilités en Hautes Fagnes dans le courant de la matinée.

En journée, le temps sera partiellement à souvent très nuageux. L’après-midi, de faibles chutes de neige gagneront le sud du sillon Sambre-et-Meuse depuis l’Allemagne. Il faudra attendre le début de soirée pour que ces précipitations touchent aussi la partie centrale du pays mais, progressant dans de l’air un peu moins froid, les précipitations y prendront plutôt la forme de pluie ou de neige fondante. Les maxima se situeront entre -2 degrés en Hautes-Fagnes et +5 degrés à la côte, avec des valeurs autour de +3 degrés dans le centre. Le vent sera faible à modéré puis généralement modéré.

Lundi

Lundi, le ciel sera très nuageux avec des périodes de faibles précipitations qui seront de neige en Ardenne, particulièrement en Hautes Fagnes où quelques centimètres supplémentaires seront possibles. Dans le centre et le nord-est, un peu de neige fondante ne sera pas exclue. Ailleurs, il s’agira de faibles pluies ou de bruine. Les maxima seront de l’ordre de -2 degrés sur les sommets de l’Ardenne, +1 ou +2 degrés dans le centre et +4 degrés à la côte. Le vent sera faible en Ardenne, assez fort à la côte et généralement modéré ailleurs.

Mardi

Mardi matin, la nébulosité sera abondante avec toujours quelques périodes de faibles précipitations, sous forme de neige en Ardenne. En cours d’après-midi, le temps deviendra généralement sec et quelques éclaircies ne seront pas exclues, notamment au nord du pays. Les maxima oscilleront entre -1 degré en Haute Ardenne et +3 dans le centre.