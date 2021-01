L’accès à la Croix-Scaille, le sommet de la province de Namur, interdit aux voitures

Durant tout ce week-end, les accès au sommet de la Province de Namur sont fermés aux voitures. Vous pouvez vous y rendre uniquement à pied.

Il fallait s’y attendre. Avec la fermeture des sommets des provinces de Liège et de Luxembourg, les candidats à la randonnée dans la neige se sont rabattus sur la Croix-Scaille, le massif forestier qui culmine à 505 mètres, au sommet de la province de Namur. Le bourgmestre de Gedinne, Vincent Massinon, avait été averti vendredi de véritables embouteillages tout là-haut, sachant que les routes qui mènent à la Tour du Millénaire et à la Ferme Jacob, sont en cul-de-sac. Commentaires mayoraux; «Il y avait 300 ou 400 voitures garées». Trop grande concentration. Pressé par les forces de l’ordre locales, M. Massinon a pris un arrêté ce samedi matin, valant pour tout le week-end: interdiction de rallier la Croix-Scaille en voiture, sous peine d’amende. Que ce soit au sommet, près de la Tour du Millénaire, le belvédère installé au milieu d’une superbe forêt, ou près du chalet de location des skis (fermé), côté Louette Saint-Pierre.

Nuance: il est tout de même possible de randonner dans la région, y compris sur le plateau de la Croix-Scaille. À condition d’y monter à pied, après s’être garé dans l’un des proches villages. Louette, cité plus haut, ou encore Rienne ou Willerzie. Dans l’ordre et la discipline, là où il y a de la place, et sans gêner.

Le but n’est pas de chasser les promeneurs, nous dit le bourgmestre Massinon. En respectant ces injonctions, ils sont les bienvenus. Avec 15 centimètres de neige et un temps sec, quoi de plus merveilleux pour s’aérer.