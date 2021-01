Rave party de Rennes: les 2 500 fêtards quittent les lieux

Le son de la rave party sauvage qui se tenait depuis jeudi soir à Lieuron, au sud de Rennes, en Bretagne, pour fêter le Nouvel An, a été interrompu samedi matin et des fêtards commençaient à quitter les lieux, a-t-on appris auprès de la préfecture d’Ille-et-Vilaine.

Quelque 2 500 personnes, venues de toute la France et même de l’étranger, dont de Belgique, se sont donné rendez-vous lors de cette fête sauvage que n’ont pu empêcher les autorités. Des contrôles de gendarmerie ont lieu aux abords du site et toutes les personnes qui quittent les lieux sont systématiquement verbalisées. Plus de 200 PV ont déjà été relevés, indiquait vendredi la gendarmerie française.

Mais certains participants évitent les contrôles de polices

Les participants de la #raveparty quittent les lieux en fin de nuit par un chemin permettant d’éviter la verbalisation. Fin de l’événement. #Lieuron pic.twitter.com/JCz7kzpivY — Remy Buisine (@RemyBuisine) January 2, 2021

«Il n’y a pas eu d’intervention des forces de l’ordre», souligne samedi la préfecture, évoquant une «interruption du son» sans écarter la possibilité d’une reprise de la musique.

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin avait convoqué vendredi soir à Beauvau une réunion sur cette rave avec le préfet et des membres du cabinet. «Je travaille avec eux cette nuit au rétablissement d’une situation normale en permettant au maximum l’intégrité physique de tous», avait-il écrit sur son compte Twitter.

Jeudi soir, les gendarmes avaient tenté en vain «d’empêcher cette installation et ont fait face à la violente hostilité de nombreux teufeurs», avait expliqué la préfecture d’Ille-et-Vilaine vendredi.

Lors de ces affrontements «un véhicule de la gendarmerie a été incendié, trois autres dégradés et les militaires ont essuyé des jets de bouteilles et de pierres, occasionnant des blessures légères», selon cette même source.