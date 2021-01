Pourvu que cela leur porte bonheur: treize Belges sont au départ de ce Dakar. Avec pour la première fois depuis 2018, un motard, Walter Roelants, le père de Joël Roelants (ex-pilote MXGP paralysé depuis le GP d’Italie 20214), 60 ans et rookie pour la bonne cause (l’association de Marc Herremans, To Walk Again).