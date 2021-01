Radja Nainggolan revient à Cagliari «avec beaucoup d’enthousiasme»

Radja Nainggolan est retourné «avec beaucoup d’enthousiasme» à Cagliari, avec qui il espère «changer de cap» par rapport à la seconde phase de la saison passée et au début de cette saison-ci.

Le ‘Ninja’, prêté par l’Inter jusqu’au terme de la saison, s’est exprimé sur le site du club sarde vendredi.

«J’ai très envie, car c’était trois mois difficiles pour moi où je n’ai pas vu le terrain», a commencé Nainggolan en référence à sa première partie de saison, où il a dû se contenter de cinq apparitions pour un total de 45 minutes de jeu avec l’Inter.

«J’aime m’amuser, j’aime jouer et donc je suis venu ici avec beaucoup d’enthousiasme. Pour la énième fois», a souri le ‘Ninja’, dont c’est le troisième passage en Sardaigne, où il a déjà joué de janvier 2010 à janvier 2014 et toute la saison passée, lors d’un premier prêt. «L’an passé nous avions fait une excellente phase aller. Le retour était différent. Avec le Covid, il a fallu s’habituer à jouer sans public, c’était un foot différent. Jouer dans des stades vides, c’est comme jouer dans la maison. C’était plus équilibré pour tout le monde. On le voit aussi cette année, c’est plus équilibré.»

Le retour de Nainggolan à Cagliari a été officialisé jeudi. «Je me suis tout de suite bien intégré, je connais les gars de l’an passé. Avec les nouveaux, on apprendra à se connaître rapidement, je ne mets pas longtemps à m’intégrer et à me faire apprécier par les autres. Je veux donner un coup de main à tout le monde et je me mets à disposition. J’ai toujours tout donné pour Cagliari. Je sens qu’on attend beaucoup de moi, donc je suis venu avec beaucoup d’enthousiasme. Je donnerai le maximum pour cette équipe et cette ville.»

Cagliari occupe la 15e position avec 14 points et reste sur une série de sept rencontres sans victoire. «Je pense qu’on peut conclure d’une meilleure manière cette saison, car cette équipe a beaucoup de potentiel. Nous espérons améliorer les résultats. Le jeu est là, il manque un peu de régularité. Je peux apporter mon expérience.»

«2020 a été une année particulière pour tout le monde», a poursuivi le médian. «Pour nous joueurs, pour les clubs et pour les supporters, espérons que 2021 puisse améliorer tous ces aspects. Au niveau des résultats personnels et du club, j’espère changer complètement de cap par rapport à la deuxième partie de la saison passée. Ce n’était pas les résultats que nous espérions. Espérons transformer cela en résultats positifs en 2021.»