Très peu d’infractions Covid dans la zone de police du Tournaisis

Les Tournaisiens sont restés sagement chez eux pour passer le cap de l’an neuf, si l’on en juge par le nombre très peu élevé de PV dressés.

La police du Tournaisis n’a délivré «que» 44 PV durant la nuit de la Saint-Sylvestre.

«Il s’agit de procès-verbaux presque exclusivement en rapport avec les mesures sanitaires, nous a expliqué le président de la zone de police et bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois. Cela, pour non-respect du couvre-feu. Pratiquement toutes les infractions ont été constatées avant 3 h du matin. Les contrevenants n’ont pas fait d’histoire…»

Nous avions pu le constater jeudi soir aux environs de 21 h – soit une heure avant l’entrée en vigueur du couvre-feu – la police était déjà très présente sur le terrain. En moins d’une demi-heure, nous avons d’ailleurs pu observer pas moins de trois véhicules de police passer à intervalles réguliers sur la Grand-Place. Dans le même temps, un contrôle de véhicules était organisé en face de la prison, dans le «Haricot» de la Dorcas.

Si le nombre précis d’agents présents sur le terrain durant cette dernière nuit de 2020 n’a pas été dévoilé, il nous a été indiqué que les effectifs étaient six fois plus importants que lors d’une nuit classique et trois fois plus que pour une nuit de week-end.

Les nuits de réveillons «normaux», les effectifs de terrain sont de toute façon revus à la hausse car le nombre d’infractions est généralement plus important qu’en temps normal. Celles-ci sont alors plutôt liées au comportement inadapté de conducteurs sous influence de l’alcool.

Le couvre-feu obligatoire a permis de réduire drastiquement les constats de ce type.

Dans un autre domaine, le bourgmestre a ajouté que la police du Tournaisis n’avait pas été confrontée à la problématique des «lockdown parties». Un zélé délateur avait pourtant téléphoné aux forces de l’ordre pour en signaler une sur le territoire de la zone, mais une fois sur le terrain, les agents ont constaté que leur informateur s’était trompé…