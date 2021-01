Le directeur sportif de Dortmund: «Nous ne sommes pas satisfaits des six derniers mois»

Michael Zorc, le directeur sportif du club de football BV Borussia 09 Dortmund, s’est exprimé sur ses attentes en 2021 et son sentiment sur la situation de l’équipe où évoluent les trois Diables Rouges Axel Witsel, Thorgan Hazard et Thomas Meunier.

«Aucun d’entre nous ici ne se satisfait de la cinquième place. La qualification pour la Ligue des Champions est toujours notre objectif (Top 4 de la Bundesliga, NDLR) et nous devons y parvenir à la fin de la saison», a souligné Zorc lors d’une interview vendredi à la chaîne télé du club.

Dimanche (15h30), le BVB, qui reste sur trois défaites à domicile en championnat (face au Bayern, Cologne et Stuttgart), accueille le VfL Wolfsburg, 4e du classement, en match de la 14e journée de la Bundesliga qui reprend après une courte trêve hivernale.

«Nous avons bien fait en Ligue des Champions et nous méritions de passer au tour suivant. Dans l’ensemble, nous ne sommes pas satisfaits des six derniers mois de championnat. Nous n’avons pas répondu à nos propres attentes, ni à celles des joueurs fixées avant la saison. Nous avons perdu trop de matchs à domicile ces dernières semaines. Clairement, l’absence du «Mur jaune» et des 80.000 supporters nous est très préjudiciable, mais nous ne pouvons pas en faire une excuse. J’attends donc simplement de l’équipe que nous nous améliorons de manière significative», a déclaré le directeur sportif de 58 ans.

Le nouvel entraîneur Edin Terzic, issu du club, qui a succédé à Lucien Favre le 13 décembre, est aussi attendu. Il est «jeune et ambitieux» et peut donner à l’équipe «de nouvelles idées». Cette semaine il a pu enfin travailler de nouvelles choses à l’entraînement et pourra encore le faire les deux prochaines semaines puisqu’il n’y aura pas deux matchs à disputer. L’objectif est de «jouer un football frais, bon et offensif à nouveau», a encore souligné Zorc.