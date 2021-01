Depuis plus de 30 ans, Planckendael coordonne le programme d’élevage européen des bonobos menacés et gère le livre généalogique à l’échelle mondiale. Planckendael décide donc des compositions des groupes et des combinaisons pour la reproduction, pour l’ensemble des parcs animaliers du monde.

+ LIRE AUSSI | Le zoo de Planckendaele accueille cinq nouvelles résidentes Bonobos

Le petit du Nouvel An est déjà le 20e à naître dans l’enceinte du parc.