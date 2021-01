Incendies et 26 procès verbaux dressés la nuit du réveillon à Liège

Plus d’une vingtaine de procès verbaux et plusieurs incendies ont été constatés la nuit de la Saint-Sylvestre à Liège. Il n’y a pas de blessé à déplorer.

La dernière nuit de l’an 2020 s’est soldée par l’incendie total du bâtiment de l’ASBL «L’Éclat de Rire», situé Place Seeliger, dans le quartier de Sainte-Walburge, à Liège. Les forces de l’ordre indiquent qu’il s’agit probablement d’un incendie criminel.

La police de Liège s’était préparée aux émeutes annoncées quelques jours plus tôt dans le quartier de Droixhe. Grâce au travail de proximité et aux patrouilles de la nuit, on ne dénombre que deux incendies de véhicules, rue Nicolas Goblet et rue Dieudonné de France. Un autre incendie de voiture a aussi été constaté dans le Square des Conduites d’Eau, à proximité de Belle-Ile.

Les pompiers de Liège sont également intervenus dans une cave de l’avenue Nancy, mais le feu a été rapidement maîtrisé. Il s’agissait d’une cigarette tombée dans le soupirail d’une habitation. Il y a aussi eu plusieurs feux de poubelles.

Aucun blessé n’a été à déplorer lors de ces différents incendies.

26 procès verbaux ont par ailleurs été dressés pour non-respect du couvre-feu et rassemblement sur la voie publique. Trois arrestations ont eu lieu. Une concerne un dossier judiciaire et les deux autres sont administratives pour séjour illégal.