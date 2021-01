PHOTOS | Les capitales européennes ont passé la nouvelle année sans incident majeur

À Berlin, on entendait et voyait ainsi des feux d’artifice un peu partout vers minuit, mais selon la police, le passage à l’An Neuf a été exceptionnellement calme. Tout comme en Belgique, des règles strictes étaient en effet en vigueur en Allemagne, où il était interdit de se réunir dans la rue. À minuit, les gens ne pouvaient le faire que sur leurs balcons ou dans leurs jardins. Le grand feu d’artifice de la Porte de Brandebourg à Berlin a d’ailleurs été annulé.

Dans d’autres capitales européennes comme Copenhague et Stockholm, les célébrations officielles du Nouvel An, auxquelles de nombreuses personnes assistent traditionnellement, ont également été annulées. La place de l’hôtel de ville de Copenhague a été bouclée. Les feux d’artifice de Stockholm ont été diffusés à la télévision.

Le gouvernement britannique avait exhorté les gens à rester à la maison pour éviter de propager le virus, avec le slogan «agissez comme si vous l’aviez». A Londres, la chanteuse américaine Patti Smith, 74 ans, a donné un concert en livestream en hommage aux soignants du système public de santé britannique décédés du Covid-19. Mais sa diffusion en direct sur écran géant à Piccadilly Circus a été annulée à la dernière minute pour cause de pandémie, et ses fans ont dû se contenter de YouTube. Quelques dizaines de fêtards seulement se sont présentés sur la Place du Parlement de Londres pour écouter le carillon de Big Ben.

À Paris, le feu d’artifice n’a, là non plus, pas illuminé la Ville Lumière. Deux célèbres artistes français ont inauguré la nouvelle année avec de grands spectacles audiovisuels. Jean-Michel Jarre a donné un concert dans une version virtuelle de Notre-Dame. Le DJ français David Guetta a, lui, donné un spectacle devant l’entrée du Louvre. Aucun public n’était autorisé devant ces deux spectacles.

La capitale française a aussi offert l’image de ses Champs-Élysées vides, alors que s’y pressent habituellement des centaines de milliers de personnes le dernier soir de l’année. Une vingtaine de policiers arrêtaient les rares véhicules pour vérifier les attestations dérogatoires des conducteurs et verbaliser les contrevenants.

La France a vécu un «réveillon du 31» sous couvre-feu, encadré exceptionnellement par 100.000 policiers et gendarmes: tout déplacement entre 20h00 et 06h00 – sauf raison professionnelle – était interdit, toute violation du couvre-feu passible d’une forte amende.

A Madrid, l’une des villes d’Europe les plus frappées par la pandémie, la célèbre place de la Puerta del Sol, habituellement bondée aux 12 coups de minuit, était vide quand un ancien membre du groupe Mecano, Nacho Cano, y a interprété un morceau au piano, en hommage aux victimes du Covid-19.

C’est depuis leur salon que les Romains ont dû assister aux festivités organisées au Circus Maximus, le plus ancien stade de la capitale italienne. Deux heures de spectacle étaient au programme ainsi qu’une illumination des sites les plus emblématiques. Mais la municipalité avait interdit les feux d’artifice et pétards qui d’habitude résonnent dans les rues et sur les places. L’Italie est soumise à un confinement jusqu’au 7 janvier avec un couvre-feu à partir de 22 heures.

En Grèce, la nouvelle année a par contre été accueillie avec une quantité remarquable de feux d’artifice, davantage même que les années précédentes. Les médias grecs parlent d’un des spectacles pyrotechniques les plus spectaculaires de tous les temps. Les feux d’artifice pour un 31 décembre ne sont pas si courants en Grèce mais, comme il y avait un couvre-feu, les villes ont elles-mêmes organisé de grands spectacles de feux d’artifice.