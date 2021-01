Bruxelles: voitures en feu, saisie de feux d’artifice lors du réveillon

Le Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la région de Bruxelles-Capitale (SIAMU) est intervenu une vingtaine de fois pour des véhicules en feu, entre 18h et minuit la nuit du réveillon.

Le service a en outre été appelé pour du mobilier urbain en feu et la STIB a aussi constaté des dégradations. Si la police est intervenue à de multiples reprises pour l’utilisation de matériel pyrotechnique, moins d’une vingtaine de violations des règles relatives au Covid-19 ont été constatées.

Le SIAMU a reçu pas moins de 55 appels pour du mobilier urbain en feu entre 18h00 et minuit jeudi et a dû intervenir 20 fois pour des véhicules en feu, dont onze dans la zone de police de Bruxelles Midi.

La STIB a en outre constaté la dégradation de trois bus, deux trams et deux abris de tram.

Bon respect des règles covid

Selon un premier bilan des services d’ordre de six zones de police bruxelloises (Bruxelles Capitale Ixelles, Bruxelles-Ouest, Midi, Marlow, Montgomery, Bruxelles-Nord), la police est intervenue près de 370 fois durant la première partie de la nuit. Sept arrestations judiciaires ont été réalisées dans la zone de Bruxelles Capitale Ixelles et huit dans la zone Bruxelles-Nord. La police a en outre procédé à près de 140 arrestations administratives toutes zones confondues.

De nombreuses interventions concernaient l’utilisation de feux d’artifice qui ont été saisis.

En revanche, peu de constatations du non-respect des règles relatives au Covid-19 sont à relever. Le non-respect du couvre-feu a été constaté à sept reprises dans la zone Bruxelles-Ouest et une fois dans la zone Bruxelles-Nord. Le non-respect de l’interdiction de rassemblement a été constaté à six reprises dans la zone Marlow et à deux reprises dans la zone Bruxelles-Ouest. Seules deux «lockdown party’s» ont été constatées par les autorités.