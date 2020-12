Le CPAS favorable à une occupation temporaire de la clinique Depage par des sans-abri

Le CPAS de Bruxelles ne s’oppose pas à une occupation temporaire par des sans-abri de l’ancienne clinique Depage, située avenue Henri Jaspar à Saint-Gilles.

Une convention est en cours de préparation et devrait pouvoir être signée dans la semaine du 4 janvier, a annoncé jeudi Patrick Liebermann, chef de cabinet du président du CPAS de la Ville de Bruxelles Khalid Zian. L’occupation serait tolérée jusqu’en juin.

Le lieu a été ouvert le 18 décembre en fin d’après-midi par un groupe de 30 à 50 personnes. L’occupation est portée par une dizaine de mouvements, parmi lesquels des collectifs de migrants, comme la Voix des Sans-Papiers (VSP) et le collectif des travailleurs sans-papiers, ainsi que par des groupes de citoyens solidaires. Ils ont baptisé le lieu «L’hospitalière».

L’initiative vise en premier lieu à loger les sans-abri et sans-papiers laissés pour compte dans la crise sanitaire et plus largement à revendiquer le droit au logement. La police a toléré l’occupation étant donné que le CPAS, propriétaire du bâtiment, avait été avisé et s’était dit prêt à négocier. «Compte tenu du contexte Covid-19 et du fait qu’on est en plein hiver, on a décidé d’ouvrir le dialogue pour régulariser la situation», explique Patrick Liebermann. «Ce qui tarde un peu c’est la désignation d’une association qui puisse faire la médiation entre les différentes parties. On devrait pouvoir faire une convention d’occupation temporaire qui irait sans doute jusqu’au mois de juin, ce qui, en comptant les délais pour un compromis de vente, pourrait coïncider avec l’acquisition effective du bâtiment par un acheteur. Il y a encore des points à discuter, notamment le nombre de personnes qui pourront occuper le bâtiment... Les collectifs sont bien organisés. On a envoyé notre service de prévention et les pompiers sont passés lundi. Il n’y a pas de problèmes majeurs».

Le lieu étant une ancienne clinique, il avait été conçu pour loger des personnes. Selon les données fournies au CPAS, il y aurait actuellement 70 à 85 personnes pour une centaine de places. Il est question d’essayer de reloger durablement une partie des occupants.

Le CPAS de la Ville de Bruxelles a acquis le bâtiment en 2012. La clinique Depage, qui était locataire, a fermé il y a environ un an, après une opération de liquidation de l’ASBL en charge du fonctionnement de l’institution de soins. En conséquence, le CPAS de la Ville a décidé de procéder à la vente du bâtiment, qui vient d’être placé dans les mains d’un notaire pour trouver un acheteur. L’occupation est encadrée en collaboration avec la commune de Saint-Gilles et la Région bruxelloise, compétente pour l’accueil des sans-abri.