Cavani suspendu trois matches par la FA pour un écart de conduite sur les réseaux sociaux

L’attaquant de Manchester United Edinson Cavani a été suspendu trois matches par la Fédération anglaise de football (FA) après avoir posté un message sur Instagram violant le code de bonne conduite de la FA.

Après une victoire contre Southampton le 29 novembre, le ‘Matador’ avait remercié un fan pour son message de félicitations par un ‘gracias negrito’ (merci petit noir, ndlr). L’Uruguayen avait ensuite supprimé et présenté ses excuses, «n’étant pas au courant que ses propos pouvaient être mal interprétés», a écrit Manchester United dans un communiqué.

«Il avait la conviction sincère d’envoyer simplement un merci affectueux à un ami proche. Il a décidé de ne pas contester l’accusation, par respect et solidarité avec la FA et sa lutte contre le racisme», a ajouté United, qui «espère toutefois que la Commission indépendante de la FA indiquera clairement que Cavani n’est pas raciste et qu’il n’y avait aucune intention raciste dans son message sur Instagram».

Cavani, arrivé cet été à Manchester après un long passage au Paris Saint-Germain, manquera les matches contre Aston Villa (Premier League), Manchester City (Coupe de la Ligue) et Watford (Coupe d’Angleterre).

Le joueur devra aussi s’acquitter d’une amende de 100.000 livres, soit près de 111.380 euros.