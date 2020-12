Les cornichons aigres-doux (670 g) de la marque Everyday retirés de la vente

Les magasins Colruyt, OKay, Spar, Alvo et d’autres magasins d’alimentation générale retirent de la vente et rappellent les cornichons aigres-doux Everyday (670 g) en raison de la présence éventuelle de morceaux de verre, indiquent jeudi les enseignes.

Conditionnés dans des bocaux de 670g, ces produits affichent les dates limites de consommation suivantes: 21/7/2022, 22/7/2022 et 23/7/2022.

Les clients qui ont acheté ces cornichons sont invités à ne pas les consommer et à les ramener en magasin, où ils leur seront remboursés.

Pour toute information complémentaire, les consommateurs peuvent contacter le Service Clientèle de Colruyt Group au 0800 99 124.