VIDÉO | Il vote pour le Brexit… et voit son business s’envoler

Un Anglais qui a voté en faveur du Brexit en 2016 fait le tour des réseaux sociaux depuis deux jours. Et pour cause…

C’est ce qui s’appelle se tirer une balle dans le pied. Bien qu’il dirige une entreprise dont le chiffre d’affaires repose entièrement sur les exportations en Europe, Peter Wood confirme avoir voté en faveur du Brexit lors du référendum de 2016.

Interviewé il y a quelques jours dans sa ferme de Gloucester, l’homme, un exportateur de civelles depuis 50 ans, reconnaît avoir fait une erreur.

« ous remplirons tous les documents nécessaires (pour les exportations) mais, malheureusement, nos clients auront aussi un tas de paperasse à remplir pour importer notre produit, explique Peter Wood au micro de « ky News. Pourquoi acheter britannique Autant acheter en France où il n’y aura aucune paperasse à fournir, et d’où aucun problème ne surviendra.

Dépité, le patron de UK Glass Eels -–une entreprise de 10 personnes qui génère plus de 2.200.000 euros par an en transportant des bébés anguilles trois fois par semaine à travers l’Europe -–admet qu’il aurait dû mieux réfléchir aux conséquences de son vote « aites attention à ce que vous souhaitez. Je pensais qu’on aurait un marché global, avec de nouvelles opportunités, mais il n’en est rien. Et d’ajouter « e n’aurais jamais voté en faveur du Brexit si je savais que l’on perdrait nos emplois.

"Je n'aurais jamais voté pour le Brexit si j'avais su que l'on perdrait nos emplois"



Que penser de ce Monsieur qui exporte ses civelles dans l'UE ?



Toute la tragédie et la stupidité du Brexit dans cette interview de @SkyNews



(1 min. J'ai s/t en français) pic.twitter.com/lfDYm8gUmw — Alex Taylor (@AlexTaylorNews) December 29, 2020

Largement partagée, la séquence de «Sky News» suscite de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Les internautes étant à la fois amusés mais aussi déçus et chagrinés par les conséquences d’un divorce dont personne ne semble réellement vainqueur.