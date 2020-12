Nouvel An mortel sur Netflix: 34 films supprimés, dont des classiques

Le catalogue belge du leader mondial du streaming perd les droits de 34 longs-métrages.

C’est une hécatombe. Netflix perd ce 1er janvier 2021 le droit de diffuser en Belgique francophone 34 films, dont une généreuse poignée de classiques.

Comme de coutume, le leader mondial du streaming refuse de communiquer sur les programmes qui quittent son catalogue en douce. Il faut ruser pour les découvrir. Sur la fiche descriptive des films condamnés apparaît en toute fin de page une mention laconique Disponibilité Jusqu’au 31/12/20.

Voici la liste des longs-métrages qui quittent Netflix dans la nuit du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021:

Identity (2003)

Random Hearts (1999)

Dracula Untold (2014)

Old School (2003)

La liste de Schindler (1993)

En 1994, La liste de Schindler a remporté sept Oscars, dont la statuette du meilleur réalisateur pour Steven Spielberg. Internet

Beethoven 2 (1993)

Beautiful Creatures (2000)

You, Me and Dupree (2006)

Wrecked (2011)

Docteur Patch (1998)

Après L’Eveil (1990), Robin Williams incarne pour la deuxième fois un médecin au cinéma dans le touchant Docteur Patch (1998). Internet

Tumbledown (2015)

Baby Mama (2008)

Mac & Devin Go to High School (2012)

I’m in Love with a Church Girl (2013)

Ghost (1990)

La scène de la poterie est l’une des plus connues de Ghost, avec Demi Moore et Patrick Swayze. Internet

Safe House (2012)

The Rehearsal (2016)

The Unborn (2009)

Pitch Perfect (2012)

Pitch Black (2000)

Le premier Pitch Black est un bon film de science-fiction de série B, emmené par Vin Diesel. Internet

Guilt (2016)

Closer (2004)

Les chroniques de Spiderwick (2008)

Master and Commander (2003)

Rencontre avec Joe Black (1998)

Brad Pitt prête ses traits au diable dans Rencontre avec Joe Black. Internet

Danger immédiat (1994)

Daylight (1996)

L’armée des morts (2004)

Kazaam (1996)

L’auberge espagnole (2002)

L’auberge espagnole raconte avec beaucoup d’humour le voyage Erasmus de Romain Duris à Barcelone. Internet

Les poupées russes (2005)

The Blues Brothers (1980)

Le président et miss Wade (1995)

The World’s End (2013)