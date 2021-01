Générations solidaires: besoin d’un coup de pouce pour votre projet?

C’est reparti! Dès le 8 janvier, place au lancement de notre appel à projets Générations solidaires pour valoriser des projets solidaires mis en place par des associations et des écoles. A la clé: de la visibilité et des prix financiers!

Clap 5e! Notre ASBL Générations solidaires – initiée par votre journal L’Avenir – poursuit son opération de solidarité, en collaboration avec la Fondation Roi Baudouin et de nombreux partenaires.

Qui peut participer?

Les projets doivent être introduits par des collectifs de citoyens impliquant au moins un jeune de moins de 26 ans, des associations ou des organisations travaillant au niveau local et/ou régional (collectifs de citoyens, maison de jeunes, maison de repos, service d’aide aux personnes handicapées…), des écoles primaires, secondaires, de l’enseignement supérieur et/ou universitaire.

Pourquoi participer?

Il s’agit de valoriser des projets solidaires et de créer un répertoire d’initiatives inspirantes.

Les 400 projets déjà en ligne sur notre site permettent de puiser des bonnes idées et d’adapter les projets à la réalité locale de chacun.

En outre, pour les collectifs de citoyens qui participent à notre appel à projets, valoriser le projet permet de le faire connaitre, de lui donner de la crédibilité, parfois de débloquer des financements.

Pourquoi est-ce d’actualité? Il s’agit de repenser et de valoriser la solidarité au sein des familles, des villages, des villes, des écoles, et ce, en temps de pandémie pour éviter l’isolement, et l’aggravation de la précarité sociale et économique.

Quid des écoles?

Notre équipe poursuit son travail de sensibilisation avec les écoles en proposant de mettre en valeur et/ou de mettre sur pied un projet solidaire (déjà existant ou pas) qui donnera de la visibilité à la solidarité dans l’école et pourra inspirer d’autres établissements.

Il s’agit de mobiliser les jeunes autour d’un projet motivant, qui «fait sens» et qui leur permette de se sentir utile en luttant contre la solitude et le décrochage scolaire. Les écoles qui le souhaitent peuvent disposer d’une aide pour construire leur projet. Si les règles sanitaires le permettent, nous pourrons vous proposer des animations en classe ou via des rencontres en visioconférence.

L’appel à projets Générations solidaires sera lancé ce vendredi 8 janvier et se clôturera le 8 mars 2021. Il s’agit donc d’avoir conçu le projet sur papier avant le 8 mars.

Vous avez le temps de le concrétiser en partie cette année ou l’année prochaine.

Quels types de projets solidaires?

Il n’y a pas de «petit projet»! Ne vous censurez pas! Dans le cadre de la situation sanitaire et des contraintes qui vous sont imposées, faites preuve de créativité et appuyez-vous sur «l’existant». Vous trouverez plus de 450 projets inspirants sur le site www.generations-solidaires.be

Quels prix?

En mai, un jury indépendant sélectionnera 10 projets portés par des associations et 5 écoles. Une seconde sélection permettra de décerner les prix (lire ci-contre). La remise des prix aura lieu le 24 juin 2021, en présence, si possible, des associations et des écoles lauréates (sur scène!) de notre appel à projet. N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour en discuter et vous aider! La solidarité fait des émules partout en Wallonie et à Bruxelles. Rejoignez-nous et meilleurs vœux solidaires à toutes et tous!

Générations solidaires C’est quoi? Cette ASBL, initiée par «L’Avenir», soutient en Wallonie et à Bruxelles, des initiatives solidaires, exemplaires et innovantes pour améliorer la vie quotidienne. Ces projets doivent être utiles et ancrées dans la réalité, en y intégrant les jeunes. QUAND? Les dossiers doivent être déposés entre le 8 janvier et le 8 mars en remplissant un formulaire en ligne. La remise des prix aura lieu le 24 juin à Namur. QUELS PROJETS? Retrouvez les vidéos et les reportages complets des projets lauréats sur www.generations-solidaires.be QUELS PRIX? – Le Prix Générations solidaires: 10 000 euros. – Le Prix «coup de cœur»: 5 000 euros. – Le Prix «coup de pouce»: 5 000 euros. – Des prix spéciaux de 500 euros pour chacune des 5 écoles lauréates. NOS PARTENAIRES Notre opération de solidarité est soutenue par la Fondation Roi Baudouin, la coopérative Cera, Le Gouvernement wallon, le Parlement wallon, Partenamut, la Province de Luxembourg CONTACT 081 24 88 60 – info@generations-solidaires.be Pour en savoir plus et participer: www.generations-solidaires.be (formulaire en ligne à partir du 8 janvier).

