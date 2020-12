10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce jeudi

Des initiatives citoyennes, de l’art et de la culture. Bref du positif pour terminer 2020 dans une sélection abonnée garantie sans coronavirus.

1 Val d’Orbais à Perwez: plus que quelques jours avant l’ouverture

La nouvelle maison de repos du CPAS de Perwez va ouvrir ses portes début janvier. L’aboutissement d’un projet qui aura coûté 18 millions d’euros.

2 Claire De Regge crée des bijoux sur mesure

Originaire de Hamoir, Claire De Regge a lancé sa marque de bijoux il y a quelques mois. Des bijoux faits main et créés sur mesure.

3 Un jeune styliste mouscronnois vend ses t-shirts au profit de l’Estrella

Aider les plus précarisés en vendant des t-shirts en coton bio et made in Belgium, c’est l’initiative de Dimitri! Le créateur démontre qu’il a le cœur sur la main.

4 INTERVIEW | Philippe Lambillon bourlingue depuis 30 ans: «J e n’attends qu’une chose c’est de repartir!»

La Une fête les 30 ans des «Ca rnets du bourlingueur» vendredi soir. Joëlle Scoriel réserve pas mal de surprises à Philippe Lambillon.

5 Rossignol: le centre mémoriel ouvrira cet été

Les travaux du centre mémoriel «L and of Memory» ont bel et bien débuté à Rossignol. L’ouverture du musée est programmée pour cet été.

6 La Roche veut déjà adopter une nouvelle taxe séjour pour la rendre plus réelle

Avec sa nouvelle taxe séjour, le collège espère coller plus à la réalité de la fréquentation touristique. La minorité ne l’entend pas de la sorte.

7 Une balade et des défis pour remporter la galette des rois

L’office du tourisme a remplacé sa balade des rois par une marche balisée, clôturée par un concours.

8 Une institution familiale de 110 ans

L’exploitant de l’hôtel des 3 Clés veut se positionner en visionnaire dans des secteurs en plein développement.

9 Le Ravel bientôt aménagé entre Ermeton-sur-Biert et Florennes

Il n’est pas encore dit qu’on pourra s’y promener à pieds secs en 2021, y faire du vélo ou y promener des bébés en poussette, mais la commune de Mettet a inscrit une somme significative de 500 000€ à son budget extraordinaire

10 Les 10 albums qu’il fallait lire en 2020 (mais que vous pouvez rattraper en 2021)

Parce que tout n’aura pas été à jeter en 2020, voici les 10 albums de bande dessinée qui nous ont fait vibrer lors des douze mois écoulés. D’ailleurs, toutes les bonnes librairies sont encore ouvertes ce jeudi. Des fois que…

