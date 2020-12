LIGNE DU TEMPS | D’une mystérieuse pneumonie à une épidémie mondiale: le coronavirus en 18 événements marquants

Il y a un an, ce 31 décembre, la Chine alertait l’OMS concernant une mystérieuse pneumonie. Difficile d’imaginer que ce virus encore inconnu en décembre 2019 allait bouleverser le monde à ce point. Rembobiner la ligne du temps de la propagation du coronavirus, c’est presque replonger dans un autre temps.

En ce début mars, le soleil était de la partie en Belgique. Le printemps pointait le bout du nez mais le climat ambiant devenait de plus en plus anxiogène. Un virus parti de Chine officiellement fin décembre et encore peu connu se rapprochait inexorablement de nous. D’abord minimisé, le virus s’est peu à peu installé sur le devant de l’actu.

Au fil des jours, puis presque heure par heure, des choses jusque-là inimaginables surviennent: de grandes chaînes de magasins et de fast-food ferment, les files s’allongent dans les supermarchés et certains magasins sont même brièvement en pénurie de papiers toilettes.

Partout dans le monde, les hôpitaux se remplissent jusqu’à en être submergés, le nombre de décès s’emballe… Une première vague puis une deuxième qui ne semble pas finir.

Plongez dans les 18 faits marquants de cette épidémie.

Accédez à notre ligne du temps avec plus de 150 événements survenus depuis le début de l’épidémie