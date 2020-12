Un dealer mineur placé en centre fermé: un signal fort du juge de la jeunesse d’Audenarde

Un juge de la jeunesse d’Audenarde a voulu marquer le coup en ordonnant le placement en centre fermé d’un mineur récidiviste. Il ne peut plus tolérer un tel trafic dans la région.

Manifestement, le parquet (jeunesse) d’Audenarde a décidé de mettre le paquet pour lutter contre le trafic de drogues.

La décision prise par le juge de la jeunesse concerne des faits qui se sont déroulés le mardi 22 décembre dernier dans la ville de Renaix. Ce jour-là, la police a été alertée qu’un trafic était en cours derrière la bibliothèque de la ville. Sur place, les agents ont interpellé trois jeunes gens. Ils ont en outre découvert de la drogue – du cannabis et du hasch – dans un sac qui était caché dans un arbre.

Leur enquête a aussi permis de déterminer que l’un des jeunes, mineur d’âge, est aussi un revendeur; une somme d’argent a été saisie ainsi que du matériel destiné au conditionnement de la marchandise.

Connu de la justice et de la police, le jeune homme a été appréhendé et présenté devant un juge de la jeunesse, à Audenarde. Ce dernier a précisé qu’il ne pouvait tolérer le développement d’un tel trafic et a décidé de donner un signal fort en décidant de placer le jeune homme dans un centre fermé.