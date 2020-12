Intempéries: la phase de vigilance renforcée sur le réseau routier wallon est réactivée

La Cellule d’action routière (CAR) wallonne - composée du Centre régional de crise de Wallonie (CRC-W), du centre Perex et de la police fédérale de la route - est activée en vue des chutes de neige attendues en seconde partie de nuit et durant la journée de jeudi dans le sud du pays, a indiqué mercredi soir le Service public de Wallonie (SPW).

En Ardenne, de cinq à sept centimètres, voire localement 10 centimètres de neige sont attendus. Dans les autres régions, il s’agira de pluie ou de neige fondante mais, dans les phases les plus intenses, il est possible que la neige tienne temporairement au sol. «La vigilance est donc renforcée et la situation sur le réseau routier wallon fait l’objet d’un suivi régulier afin de prendre toutes les mesures adéquates», a souligné la CAR.

La cellule recommande à tous les usagers de rester prudents s’ils doivent prendre la route. Les automobilistes et chauffeurs de poids-lourd sont ainsi invités à adapter leur vitesse, éviter toute manœuvre brutale, garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui les précède, prévoir les équipements nécessaires (pneus neige), bien vérifier l’état de leur véhicule et ne pas dépasser les épandeuses.

Avant tout départ, les usagers peuvent consulter les sites http://trafiroutes.wallonie.be ou http://www.inforoutes.be pour obtenir des informations sur les conditions de circulation.