Grippe aviaire: les zones de restriction sont levées autour de Menin

Les mesures prises suite à la découverte d’un foyer de grippe aviaire à Menin ont été levées. C’est plutôt une bonne nouvelle pour les éleveurs mouscronnois...

Un foyer de grippe aviaire hautement pathogène de type H5N5 avait été découvert le 26 novembre dernier dans une exploitation avicole à Menin. Les zones de restrictions délimitées autour de cette dernière ont pu être levées. En concertation avec l’Afsca, la Ville de Mouscron informe que: la zone de protection de 3 km a été levée dans la nuit du 16 au 17 décembre et la zone de surveillance d’un rayon de 10 km a été levée dans la nuit du 25 au 26 décembre.

Par conséquent, il n’y a plus de mesures de restrictions supplémentaires en place autour du foyer à Menin.

Par contre, les mesures prises suite à la déclaration d’une période de risque accru, le 1er novembre 2020, par le ministre David Clarinval, restent d’application. Entre autres, depuis le 15 novembre 2020, les mesures suivantes (non exhaustives) sont d’application sur tout le territoire belge: toutes les volailles et tous les oiseaux, en ce compris les pigeons, des exploitations avicoles et des détenteurs particuliers doivent être confinés ou protégées de façon à éviter les contacts avec les oiseaux sauvages. Cette mesure n’est pas d’application pour les ratites. Le nourrissage et l’abreuvement de volailles et des autres oiseaux captifs doit se faire à l’intérieur ou de façon à rendre impossible le contact avec les oiseaux sauvages. Il est interdit d’abreuver les volailles et les autres oiseaux captifs avec de l’eau de réservoirs d’eaux de surface ou l’eau de pluie accessibles aux oiseaux sauvages, à moins que cette eau ne soit traitée pour garantir l’inactivation des virus éventuels. Tous les rassemblements (expositions, concours, marchés) de volailles et d’oiseaux sont interdits, à la fois pour les professionnels et les particuliers. Chaque maladie ou mortalité anormale chez les volailles doit immédiatement être examinée par un vétérinaire agréé. Si lors de cet examen, le vétérinaire ne peut pas exclure l’influenza aviaire, il est tenu d’en informer immédiatement le vétérinaire officiel.