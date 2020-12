La SNCB «disponible» pour doter la gare de Bruxelles-Midi d’une capacité de test

La SNCB s’est déclarée mercredi disponible pour effectuer à la gare de Bruxelles-Midi les tests de détection du coronavirus imposés par les autorités pour les Belges revenant d’une «zone rouge» dans le cadre des mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Le comité de concertation, réunissant le gouvernement fédéral et les entités fédérées, a décidé de «durcir» les règles concernant les voyages en renforçant le contrôle du respect des mesures déjà en vigueur dans le cadre du trafic transfrontalier, notamment l’obligation de remplir le document «Passenger Location Form» (PLF) et le test négatif obligatoire que doivent présenter les non-résidents.

Le comité de concertation a notamment décidé que les résidents en Belgique de retour d’une zone rouge et y ayant séjourné plus de 48 heures devront, dès jeudi, obligatoirement se soumettre à un test PRC le premier jour et le septième jour de la quarantaine.

À partir du 2 janvier 2021, les personnes recevront à leur retour un SMS qui leur permettra de se présenter dans un centre de test. À Brussels Airport, la capacité de test sera encore accrue pour permettre aux voyageurs arrivant en Belgique de se faire tester d’emblée volontairement. Aux aéroports de Charleroi et à la gare de Bruxelles-Midi, la capacité de test sera développée, a précisé le Premier ministre (Open Vld).

«Nous avons pris connaissance des décisions du comité de concertation et nous avons été en contact avec notre ministre de tutelle, Georges Gilkinet (Ecolo)», a indiqué la SNCB à l’agence Belga.

La gare de Bruxelles-Midi est le principal noeud ferroviaire pour les liaisons internationales assurées pa les trains Eurostar, Thalys, ICE.

«Nous sommes à la disposition des autorités concernées pour étudier ensemble l’aspect logistique de cette demande», a précisé un porte-parole de l’entreprise publique.