Le deuxième village wallon de testing Covid-19 ouvrira à Ronquières à la mi-janvier

Le deuxième village de dépistage du coronavirus de Wallonie ouvrira ses portes à la mi-janvier sur le site du festival de Ronquières, au pied du Plan incliné. Il pourra atteindre une capacité de 750 prélèvements par jour, a indiqué le cabinet de la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale, confirmant une information de la Dernière Heure.

Ce nouveau village réalisera des tests Covid-19 sur des personnes asymptomatiques munies d’un code d’activation ou d’une prescription. Il sera possible de prendre rendez-vous en ligne. Le centre de prélèvement sera ouvert six jours sur sept, de 10h00 à 18h00. Il sera fermé le dimanche.

«Le centre accueillera six lignes de prélèvement et d’encodage administratif et pour une capacité d’au moins 750 prélèvements par jour», a précisé le cabinet de Christie Morreale. Quatre lignes ambulantes et deux lignes en «drive» seront ainsi disponibles.

«La Croix-Rouge coordonnera le village sur place grâce à des équipes médicales et administratives. Le site de Ronquières a été choisi car il complète le maillage wallon des centres de testing. Il est facile d’accès et peut accueillir de nombreuses personnes», a ajouté la porte-parole de la ministre. «En outre, ce centre pourrait ensuite devenir un centre de vaccination.»

Actuellement, plus de 90.000 tests peuvent être réalisés chaque jour en Belgique. Cette capacité devrait grimper à 120.000 début 2021. Le premier village de testing wallon a été ouvert au grand public le 2 décembre à Liège Airport. Il est également coordonné par la Croix-Rouge.