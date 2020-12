Pas de lien décelable entre un décès et la vaccination

L’agence suisse des produits thérapeutiques -chargée d’autoriser la mise sur le marché des vaccins anti-Covid-19 entre autres - a jugé «fort improbable» qu’il puisse y avoir un lien entre le décès récent d’une personne de 91 ans et son immunisation avec le vaccin Pfizer-BioNTech.

«Les enquêtes des autorités médicales cantonales et de Swissmedic ont conclu, qu’en raison des affections dont souffrait la personne et du déroulement de sa maladie, qu’il n’y avait fort probablement aucun lien entre le décès et la vaccination», explique l’agence du médicament dans un communiqué en langue allemande.

«Les données très complètes dont on dispose à l’heure actuelle pointe les maladies existantes comme causes naturelles de la mort (de ce patient) et cela a été enregistré de cette manière sur le certificat de décès», précise Swissmedic.

Swissmedic a réagi ainsi à des informations sur la mort d’un résident d’un centre de retraite et de soin âgé de 91 ans, quelque jours après avoir été parmi les premiers en Suisse à être immunisé contre le nouveau coronavirus avec le vaccin développé par l’américain Pfizer et l’allemand BioNTech.

Déjà administré à plusieurs millions de personnes depuis le début du mois de décembre au Royaume Uni, aux Etats-Unis mais aussi plus récemment en Suisse et dans les pays de l’Union européenne, ce vaccin n’a été lié à aucun décès.

Dans un communiqué Pfizer et BioNTech ont indiqué que «leurs pensées allaient aux familles» mais souligné que des décès «qui ne sont pas liés au vaccin se produisent malheureusement au même taux qu’ils se produiraient dans la population générale des personnes âgées et des individus à risque qui sont prioritaires» dans les campagnes d’immunisation actuelles.

L’information sur la mort de ce résident donnée tout d’abord dans un article en ligne écrit par un journaliste suisse controversé pour avoir entre autres minimisé la pandémie, a ensuite été repris par de nombreux médias du pays.