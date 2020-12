2021, «l’année du mulet»: le retour en force d’une coiffure qui veut s’affranchir des codes et conventions

À la mode dans les années 70 et les deux décennies suivantes, la nuque longue – ou «mulet» – est en train d’opérer un retour fracassant au crépuscule de l’année en cours. De quoi prédire, selon certains, que 2021 sera «l’année du mulet».

S’agirait-il d’une conséquence de la fermeture des salons de coiffure suite aux mesures prises pour endiguer l’épidémie de coronavirus?

Toujours est-il que la nuque longue, connue aussi sous le surnom de «mulet», semble décidément revenir à la mode.

Cette coiffure, qui consiste à porter les cheveux longs sur la nuque et plus courts sur l’avant de la tête, était très populaire dans les années 70, 80 et 90. L’immense David Bowie et le héros fictif de la série éponyme Angus MacGyver (interprété par Richard Dean Anderson) en sont quelques-uns des plus fameux représentants. De même, la médiatisation dans le dernier quart de siècle dernier du sport roi qu’est devenu le football a certainement contribué à populariser cette coiffure qui demeure, aujourd’hui encore, «populaire» dans l’imaginaire collectif.

Nostalgiques de cet âge passé ou simples délires teintés d’autodérision, les «mulets» sont de plus en plus nombreux à recouvrir les têtes européennes, notamment outre-Manche où, si 2021 sera l’année post-Brexit, les douze mois à venir devraient, selon le Daily Star, consacré le retour en force de cette tendance capillaire.

«Cette coupe décoiffante connaît un retour en grâce auprès des jeunes. Et certains coiffeurs y voient déjà le look 2021», indique ainsi le tabloïd anglais, lequel lui a consacré la semaine dernière ni plus ni moins que sa Une, tel que le mentionne le très sérieux Courrier International.

Son propre festival en Belgique

En Belgique, où cette coupe serait parfois aussi appelée «coupe Flémalle» d’après la page Wikipédia qui lui est consacrée, le mulet connaît bel et bien une nouvelle jeunesse depuis quelques mois.

Le retour en force du mulet s’est traduit par l’organisation d’un festival dédié à la chose avec Jacky Mercury en star de la scène principale. EdA En mai dernier, le deuxième festival de la chose aurait dû se tenir à Boussu, théâtre d’une première édition aussi rocambolesque que haute en couleurs.

Mais l’épidémie de coronavirus en avait décidé autrement et cette deuxième édition du festival de la coupe mulet fut dans un premier temps postoposé avant d’être finalement contrainte à l’annulation. De quoi permettre à tous les amateurs du genre, en cette période de fermeture prolongée des salons de coiffure, de peaufiner leur look pour la nouvelle année.

«Nous nous sommes rendu compte qu’il y avait une communauté mulet et que nous nous retrouvions investis d’une nouvelle mission: celle de fédérer cette communauté», avait expliqué en son temps Damien Hubert, porte-parole de l’événement borain.

«Un îlot d’émancipation dans un océan de conformisme»

Si certains adorent la détester, les aficionados du mulet revendique bien plus qu’une simple coupe de cheveux. «Fantaisie créative, elle est l’expression d’une liberté fondamentale, professait encore Damien Hubert. Le porteur de la coupe mulet est un individu libre, affranchi des codes et conventions. Il représente un îlot d’émancipation dans un océan de conformisme.»

Autrement dit, et comme cela fut le cas dans les années 70 au lendemain de Mai 68 et dans la foulée du Summer of Love californien, la coiffure semble redevenue un véritable mode de revendication, voire de protestation, en opposition à l’ordre établi et la bienséance que certains jugent par trop débordante.

Une tendance à Hollywood

Ces derniers mois, Miley Cyrus s’est affichée avec plusieurs versions d’un «mulet». Photo News Et tout le monde s’y met, notamment dans le giron culturel – un secteur régulièrement taxé de «non-essentiel» et devenu par ce fait particulièrement antinomique à la rigueur et la discipline prônées par les gouvernants dans ce contexte de crise sanitaire. De Scarlett Johanson à Kristen Stewart en passant par Miley Cyrus, elles sont nombreuses à avoir adopté le mulet – ou «look coco» ces derniers mois.

Voici quelques mois, les DJ belges David Cretta et Jacky Mercury avaient d’ailleurs immortalisé le retour en force de cette coupe avec un clip déjanté offrant un véritable hymne à la chose (voir en tête d’article)…

Comme quoi, certains n’ont pas attendu 2021 pour faire du mulet la coupe tendance du moment…