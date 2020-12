Ethias Cross: Mathieu van der Poel et Blanka Vas s’adjugent la victoire à Bredene

Mathieu van der Poel préfère disputer les Jeux Olympiques que le Tour de France

Les cyclistes devront vraisemblablement choisir entre le Tour de France et les Jeux Olympiques de Tokyo en raison d’une éventuelle quarantaine de deux semaines à observer au moment d’arriver au Japon.

«Si je dois choisir entre le Tour et le mountainbike aux Jeux, j’opte sans hésiter pour la seconde option. Mais cela ne dépend pas que de moi naturellement. Si le choix a été rapide pour moi, je pense que l’équipe sera davantage intéressée par ma participation au Tour de France. Mais c’est encore loin», a ponctué ‘MVDP’.

Le Néerlandais de 25 ans est revenu sur sa victoire dans cette sixième manche de l’Ethias Cross, où il s’est largement imposé devant Toon Aerts (+1:00) et Michael Vanthourenhout (+1:41). «C’était une chouette course, je me suis amusé», a-t-il déclaré à l’arrivée.

Une crevaison de Toon Aerts a permis à Van der Poel de prendre le large. «J’ai vu que j’avais soudain une belle avance mais je ne savais pas qu’il s’agissait d’une crevaison. J’ai décidé de continuer ma propre course. Toon Aerts avait imposé un rythme élevé dès le départ.»