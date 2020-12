15 séries qui vont mourir en 2021

Dernière saison en 2021 et clap de fin pour des feuilletons populaires comme Better Call Saul et La casa de papel.

L’espérance de vie d’une série ne tient qu’à un fil, comme nous le rappelle régulièrement Netflix. Exemple: Les nouvelles aventures de Sabrina. Le service de streaming relaie ce 31 décembre la toute dernière saison show, euthanasié en bonne et due forme. C’est la dernière victime majeure de 2020.

En 2021, d’autres séries populaires connaîtront le même sort. Exemple: La casa de papel (Netflix). La diffusion de la cinquième partie scellera à tout jamais les aventures du Professeur et de son équipe de braqueurs.

Retrouvez ci-dessous la liste des 15 séries marquantes qui vont mourir en 2020.

15 séries condamnées en 2021

1. Atypical (Netflix, 4 saisons)

2. Black Lightning (The CW, Netflix, 4 saisons)

3. Bosch (Amazon Prime Video, 7 saisons)

4. Dead to me (Netflix, 3 saisons)

5. Better Call Saul (AMC, Netflix, 6 saisons)

Ancré dans l’univers de Breaking Bad, Better Call Saul raconte les déboires de l’avocat véreux Saul Goodman. Internet

6. Dear White People (Netflix, 4 saisons)

7. The Expanse (Amazon Prime Video, 6 saisons)

8. F is for Family (Netflix, 5 saisons)

9. Feel Good (Netflix, 2 saisons)

10. Goliath (Netflix, 4 saisons)

Billy Bob Thornton incarne un avocat en quête de rédemption dans la série Goliath (Amazon Prime Video). Internet

11. Grace and Frankie (Netflix, 7 saisons)

12. La casa de papel (Netflix, 5 parties)

13. L’incroyable famille Kardashian (E!, 20 saisons)

14. Lost in Space (Netflix, 3 saisons)

15. La méthode Kominsky (Netflix, 3 saisons)

La complicité unissant Alan Arkin et Michael Douglas fait tout le sel de la série Netflix La méthode Kominsky. Internet

Si la sixième saison de Lucifer sera bel et bien la dernière, sa diffusion pourrait être programmée en 2021 ou en 2022.

La saison 4 d’Ozark est dans une situation similaire. Elle sera divisée en deux parties et il est fort à parier que les derniers épisodes arriveront seulement en 2022.