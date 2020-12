Les 10 albums qu’il fallait lire en 2020 (mais que vous pouvez rattraper en 2021)

Parce que tout n’aura pas été à jeter en 2020, voici les 10 albums de bande dessinée qui nous ont fait vibrer lors des douze mois écoulés. D’ailleurs, toutes les bonnes librairies sont encore ouvertes ce jeudi. Des fois que…

1 Seules à Berlin

Casterman - Un bouquin magnifique, sorti… juste avant le premier confinement, le pauvre. Et qui n’a donc pas rencontré la destinée qu’il mérite, celle qui convient à un grand roman graphique venu nous raconter, à travers le destin de deux femmes, le Berlin de l’immédiat après-guerre.

L’une est Allemande, et tremble à l’idée de voir débarquer l’envahisseur soviétique. L’autre est Russe, et appartient à la police politique allemande. Plus que tout autre, elles devront survivre dans un monde d’hommes et de vainqueurs.

Le noir et blanc de Nicolas Juncker est sublime, et le propos aussi juste qu’âpre.

Casterman Nicolas Juncker, 200 p., 25€

2 Peau d’homme

Glénat - Obligée de se marier à un aristocrate qui préfère les garçons, Bianca enfile une peau d’homme et… séduit son futur mari.

Un conte qui parle d’amour (et de religion) avec mesure et crudité. Génial.

Glénat Hubert/Zanzim, 160 p., 27€

3 Malgré tout

Dargaud - Après moult collaborations avec Zidrou, Jordi Lafebre vole seul aux commandes de cette idylle amoureuse… contée à rebours.

C’est beau comme un coucher de soleil en automne. Indispensable.

Dargaud Jordi Lafebre, 152 p., 22.50€

4 Don Vega

Dargaud - Pierre Alary revisite le mythe du justicier masqué dans un one-shot somptueux, qui mêle Histoire, grande aventure et petites moustaches.

Tout bon.

Dargaud Pierre Alary, 96 p., 16.50€

5 L’exilé

Anspach - Une bonne vieille histoire de vengeance familiale sur cette bonne vieille terre d’Islande.

On est loin, toutefois, ici, d’une saga à la Thorgal, puisque le récit, uniquement colorié de noir, de blanc et… de rouge (c’est que pas mal de sang coule, à l’arrivée), se rapproche davantage des véritables us et croyances de la communauté viking venue peupler, ces années-là (nous sommes au X siècle), ces terres situées, pour paraphraser l’un des protagonistes, « aux confins du monde ».

Un petit lexique venu éclairer leur vocabulaire nordique est vient même en aide aux lecteurs un peu frileux. Ce qui n’est pas tout à fait anormal en Islande.

Dépaysement assuré.

Anspach Kriek, 178 p., 29€

6 Dans mon village on mangeait des chats

Bamboo - Un père absent, une mère putain, et un destin – celui de Jacques – qui bascule vers le crime dans le Sud-Ouest de la France des années 70.

Un récit noir et initiatique divinement écrit.

Grand Angle Pelaez/Porcel, 56 p., 15.90€

7 Little Nemo

Dupuis - Avec sa cohorte d’animaux pour faire vibrer le papier et les émotions, Frank Pé s’attaque au mythe de Winsor McCay.

Une œuvre enivrante, de grande classe et terriblement contemporaine, puisant dans le trésor des livres.

Dupuis Frank Pé, 80 p., 39€

8 Le château de mon père

La Boîte à Bulles - Pierre de Nolhac est le conservateur qui a rendu sa splendeur à Versailles.

Un épisode méconnu qui valait bien un roman graphique.

La Boîte à Bulles Labat/Véber/Lemardelé/Vitrebert, 168 p., 24€

9 Ils ont tué Leo Frank

Steinkis - C’est un peu l’affaire Dreyfus version US que nous raconte Bétaucourt et Perret, n’oubliant pas de jeter des ponts avec le présent.

Ou comment un innocent (juif) fut jugé par la vox populi pour le meurtre d’une jeune fille.

Fort.

Steinkis Perret/Bétaucourt, 112 p., 18€

10 Le Président

Les Arènes - On ne sait pas ce qui nous attend en 2021, et c’est angoissant. Mais si 2022 coïncidait, juste derrière, avec l’élection de… Cyril Hanouna à la présidence française?

Une pure fiction, bien sûr, mais par le biais de laquelle ses auteurs interrogent nos populismes modernes, et ceux qui les font. Nous, donc.

Drôle et un poil inquiétant.

