«Le père Noël existe vraiment»: les images volées des Frères Taloche ont été miraculeusement retrouvées

Des images dérobées lundi et stockées sur cartes SD ont été retrouvées par un ouvrier de la voirie à Bruxelles. De quoi permettre aux artistes concernés de pousser un «ouf» de soulagement. Et de continuer à lutter contre vents et marées.

C’est de Vincent Counard, l’un des Frères Taloche, qu’était venu le coup de gueule en début de semaine un homme avait ainsi fracturé «la voiture de notre réalisateur et ami depuis 25 ans, Franck Villano, pour lui voler ses ordinateurs, du matériel de tournage et tous les rushs de la journée. Le voleur a réussi à faire disparaître à tout jamais les images de toute une journée de tournage, le travail de plus d’une dizaine d’humoristes, des techniciens.»

«C’est un petit miracle»

Mais en cette période de fêtes de fin d’année, le miracle de Noël s’est produit «Un employé de la voirie de Bruxelles a retrouvé un sac…c ontenant des cartes SD. C’est un petit miracle», sourit ce mercredi le même Vincent Counard sur son profil Facebook.

Et si tout le matériel dérobé n’a pas pu être récupéré, voici au moins de quoi rendre un (tout petit) peu de baume au cœur en cette période très compliquée pour le secteur culturel.