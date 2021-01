De la relance d’un club de foot local à un reportage au Japon: 13 productions originales de la rédaction

La rédaction vous propose de (re)découvrir 13 productions originales de cette année 2020 qu’il ne fallait pas manquer.

Avant de lire Depuis 2017, la rédaction de L’Avenir s’est dotée d’une cellule alliant journaliste et développeur qui propose des formats originaux (grands-angles, interactif, datavisualisation, cartographie et même jeux) afin d’aborder, de raconter, et de décrypter l’information d’une autre façon. Dans cet article, vous découvrirez un aperçu des productions réalisées durant l’année écoulée. + Découvrez tous nos grands-angles

1. Au cœur d’une unité de revalidation

- En juin, Thomas Longrie et Mathieu Golinvaux se sont rendus à l’hôpital du MontLégia (Liège) pour rencontrer des patients et des professionnels de la santé travaillant la rééducation après la réanimation. Un long chemin qui n’est pas seulement physique.

+ Découvrez notre grand-angle

2. Calculez l’évolution de l’IPP de votre commune

- Quelle est l’évolution de votre précompte immobilier depuis 10 ans? Thomas Bernard a compilé les chiffres de cette dernière décennie. Avec l’aide de Cédric Dussart et Joachim Krieger, il propose un calculateur vous permettant de connaître la situation dans votre commune ainsi que celles des autres communes en Wallonie. En un coup d’œil, des infographies vous permettent aussi de comparer.

+ Accédez à notre calculateur

3. Un club de foot pour rendre une âme à leur village

- Parce qu’elle met en relief tous les maux qui gangrènent aujourd’hui le foot amateur wallon et qu’elle souligne le travail admirable d’une poignée d’irréductibles, l’histoire plus ou moins récente du FC Bomal, ressuscité cet été, mérite d’être contée. Romain Veys nous emmène dans la vallée de l’Ourthe pour découvrir comment quelques passionnés ont décidé d’unir leurs forces pour relancer un club de football, et rendre ainsi une âme à leur village. Un grand-angle développé par Joachim Krieger.

+ Découvrez notre grand-angle

4. La Meuse confinée

- En mai, Jacques Duchateau a repris la route, appareil photo en bandoulière pour partir à la découverte de la Meuse confinée. À la clef, une série de rencontres… et des photos, bien entendu. Un grand-angle concocté par Cédric Dussart.

+ Découvrez notre grand-angle

5. Batch cooking pour gagner du temps et gaspiller moins

- Notre collègue, Anne-Françoise Bertrand, s’est invitée dans la cuisine de Catherine qui pratique le batch cooking, ou «cuisine en lots». L’idée? Préparer ses repas à l’avance pour gagner du temps, gaspiller moins et écouler les restes. Cette quinqua bruxelloise explique sa technique et surtout, son organisation, maître mot du batch cooking. Petit bonus: Catherine livre sa recette de galettes de céréales.

+ Découvrez notre grand-angle

6. Une étrange pollution en Hesbaye

- Un cours d’eau contenant de l’arsenic et du mercure, un lanceur d’alerte, une enquête de police, une ministre interpellée… En Hesbaye, cet été, la vie du Geer n’a été pas un long fleuve tranquille. Et si, au final, la rivière renfermait elle-même les clés du mystère? Arnaud Wéry a tenté d’y voir plus clair, en faisant appel, notamment, à une scientifique. Un grand-angle développé par Joachim Krieger et Géraldine Ducat, avec des photos de Jacques Duchateau

+ Découvrez notre grand-angle

7. Dans la nuit confinée

- Avec la police à Arlon, la Croix-Rouge à Namur ou encore les gardiens de nuit à Liège, Alan Marchal s’est glissé dans les pas de ces Belges qui ont travaillé toujours de nuit, malgré le confinement. Entre calme relatif et confidence de circonstance.

+ Découvrez notre grand-angle

8. Les chroniques bières, vins et jeux

- Après avoir lancé la cave à vin et la ludothèque du Deuzio, le supplément week-end de L’Avenir.net, le weblab vient de lancer la cave à bières. À ce propos, savez-vous que les bières wallonnes sont inscrites au patrimoine culturel et immatériel de l’UNESCO? Pour vous les faire découvrir, nous vous proposons le jeu des brasseries alliant géographie et rapidité.

+ Accédez à notre cave à bières

9. En attendant les Jeux olympiques

- Alan Marchal est parti à la découverte du pays hôte des prochains Jeux olympiques. Entre code moral implicite et excentricités insolites, reportage à Yamanashi et Tokyodans les pas de judokas et guide touristique belges.

+ Découvrez notre grand-angle

10. Le confinement a eu la peau des mariages

- Sans surprise, le confinement a eu des conséquences sur l’organisation des mariages en Belgique. Nous avons voulu quantifier cet impact. Arnaud Wéry s’est penché sur les chiffres du Registre national. Pour la période de mars à septembre, il y a eu 33% de mariages en moins. Avec de fortes différences entre la Wallonie, la Flandre et Bruxelles.

+ Accédez à notre datavisualisation

11. Qui est en charge de quoi dans le gouvernement De Croo

- 7 partis, 20 postes… Qui occupe quoi dans le gouvernement De Croo? Avec cette présentation interactive signée Thomas Bernard, la rédaction souhaite vous offrir la vue la plus claire possible sur le casting fédéral. Utilisez les filtres pour voir quel parti a raflé quelles fonctions.

+ Accédez à notre présentation

12. Jeu, set et chiffres

- Grâce à sa victoire en finale de Roland-Garros 2020, Rafa Nadal rejoint Roger Federer au sommet du classement des vainqueurs de Grand-Chelem. Thibault Drèze a fait les comptes… et est remonté dans le temps. À la clé, une visualisation des victoires très marquantes, au fil des ans.

+ Découvrez notre datavisualisation

13. L’histoire étonnante du «Petit Robert»

- Roi des braquages et de l’évasion, Robert Van Oirbeek, alias «Le Petit Robert», s’était rangé et travaillait comme chauffeur au TEC. Une vie digne d’une saga, qui nous est racontée par notre journaliste Florent Marot.

+ Découvrez notre grand-angle