Une Liégeoise condamnée à cinq ans de prison pour avoir séquestré un septuagénaire

Une Liégeoise âgée de 36 ans a été condamnée fin novembre par la cour d’appel de Liège à une peine de cinq ans de prison avec sursis pour un cinquième.

Cette dame avait participé en juin 2018 à l’agression et la séquestration d’un homme de 72 ans afin de lui extorquer de l’argent.

Les faits s’étaient déroulés à Jemeppe-sur-Meuse le 17 juin 2018. Deux dames, qui avaient connu précédemment la victime dans le cadre d’activités de prostitution, s’étaient présentées chez cet homme âgé de 72 ans en compagnie d’un autre prévenu.

Alors qu’il rentrait chez lui après avoir joué au casino de Valkenburg, le vieillard avait été agressé et frappé par les trois prévenus. La victime avait été recouverte d’un essuie sur la tête puis emmenée dans un appartement. Cet homme avait été séquestré et frappé à coups de poing et de pied avant d’être piqué par la pointe d’un couteau. Il avait refusé de remettre son argent.

Une douzaine d’heures de sévices

Les prévenus avaient volé le GSM de la victime et avaient tenté de vider ses comptes en banque. La victime avait subi une douzaine d’heures de sévices. Il avait notamment été tailladé au poignet et frappé dans ses parties intimes.

L’affaire avait été jugée au tribunal correctionnel de Liège en juin 2019. L’un des prévenus, un homme âgé de 45 ans, avait été condamné en état de récidive légale à une peine de 42 mois de prison ferme. Une dame, considérée comme la plus violente, avait écopé d’une peine de cinq ans de prison avec sursis pour un cinquième.

La seconde dame, condamnée par défaut à cinq ans de prison ferme, avait tenté sans succès de faire opposition à cette condamnation. L’affaire a finalement été rejugée pour cette unique prévenue devant la cour d’appel de Liège, où la peine de prison initialement prononcée a été assortie d’un sursis pour un cinquième de la sanction.