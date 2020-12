Après un pic inédit atteint lors de la seconde vague, la Belgique est à présent rentrée dans le rang européen et fait même mieux que ses voisins en termes de propagation de l’épidémie. On fait le point en comparant les derniers chiffres obtenus pour la Belgique, l’Allemagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.