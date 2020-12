De chantiers en petits chantiers dans le grand Tournai

Si la pluie n’arrête pas le pèlerin, elle n’empêche pas non plus la poursuite de certains chantiers dans le grand Tournai, de Bladain à Ere, en passant par Vaulx et Ramegnies-Chin....

Après la traditionnelle trêve observée par le secteur durant la période des fêtes, les métiers de la construction reprennent pour la plupart dès lundi prochain.

Nous laisserons de côté les gros chantiers qui feront l’objet de focus spécifiques au cours des prochaines semaines selon l’importance des phases entreprises – on songe notamment aux travaux d’élargissement de l’Escaut – en privilégiant plutôt ici les petits travaux de voirie qui ont, eux aussi, un impact sur la mobilité de tout un chacun mais de manière généralement plus limitée dans le temps.

Au programme des prochaines semaines, on notera que des chantiers seront ouverts dès le:

Le 4 janvier 2021, à hauteur du numéro 27 du hameau du Fourcroix, à Blandain, où la firme Dufour procédera à des travaux de grutage. La circulation sera interdite entre les hameaux du Fourcroix et du Ruage. Une signalisation adéquate sera bien entendu installée.

Rien que pour Voo

Du 5 janvier au 5 février, la firme Platteau procédera, pour le compte de VOO, à des travaux de pose de gaines de fibre optique à la rue du Canon, des Grinques et des Abliaux, à Vaulx.

Des perturbations en matière de circulation et de stationnement sont à prévoir pendant toute la durée de ce chantier. Soyez attentifs à la signalisation qui sera mise en place.

Travaux aux Vanneaux

Jusqu’au 30 avril, les travaux de raccordement des refoulements de la station de pompage se poursuivent à Ramegnies-Chin au rivage des Vanneaux. Le passage des piétons sera en tout temps sécurisé et le stationnement interdit sur la zone du chantier.

Circulation interdite également dans le rivage des Vanneaux entre la dernière maison et le Ravel. Là où l’on pourra rouler, la vitesse sera limitée à 30 km/h.

Une déviation pour les cyclistes est prévue via le Ravel en direction de Tournai, le passage de la passerelle de l’écluse de Kain, et le Ravel en direction de Pecq (rive droite) permettant alors aux deux roues de rejoindre Ramegnies-Chin.

Pour les Télécoms

Du 11 au 22 janvier, si le temps le permet, des travaux de pose de télécoms seront opérés à hauteur du rond-point de la chaussée de Bruxelles, à Tournai. Le stationnement sera interdit des deux côtés de la voirie à 20 m de part et d’autre du chantier, mais le passage des piétons sera en tout temps sécurisé. La circulation continuera à se dérouler sur une seule bande.

On pompe à Ere

Du 4 janvier au 30 avril, dans le cadre de travaux de pose d’égouttage et de deux stations de pompage rue du Château d’Ere à Ere et rue des Carrières à Tournai, le stationnement sera interdit des deux côtés de la voirie sur 20 m de part et d’autre du chantier; les piétons pourront passer en toute sécurité.

Notez que des déviations seront mises en place au fur et à mesure de l’état d’avancement des travaux pour les rues suivantes: Général Piron et Pont à Rieu à Saint-Maur; Carrières et Moissons; Carrières et Vieux Chemins d’Ere; Carrières et hameau de Barges (3 dessertes); des Pères, Église Saint-Amand et Willemeau; Wisempierre au niveau des chemins de remembrement de la ferme du Beau Regard et du Paradis des Chevaux. Les déviations mises en place tiennent également compte des lignes de bus.

Bref, comme d’habitude, soyez vigilants et respectez bien la signalisation mise en place…

Bonne route!