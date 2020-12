VIDÉO | Sciensano satisfait du comportement des Belges à Noël: «C’est ce que l’on souhaitait au mieux»

Comme chaque mercredi, l’Institut scientifique de Santé publique Sciensano a analysé les dernières tendances de l’épidémie pour la Belgique, affichant une certaine satisfaction suite aux derniers chiffres recensés.

C’est non sans un certain soulagement qu’Yves Van Laethem a présenté les derniers chiffres relevés en Belgique et liés à la propagation de l’épidémie de coronavirus.

Moins de cas, mais moins de tests

Avec une moyenne de 1801 nouveaux cas détectés par jour durant la semaine écoulée, Sciensano observe ainsi une forte diminution (-29%) par rapport à la semaine précédente.

Mais il faut toutefois relativiser cette forte diminution: «Nous avons aussi procédé à moins de tests puisque seuls une petite trentaine de milliers ont été effectués», a précisé Yves Van Laethem, pointant là une diminution de 13% de tests effectués par rapport à la semaine précédente.

«Le pourcentage de tests qui se sont avérés positifs est lui aussi en recul, même si c’est léger, a poursuivi Yves Van Laethem. De 7.6% la semaine précédente, nous sommes actuellement à 7.2% (-0.4%) de tests positifs.

Tous les indicateurs en baisse

L’ensemble des autres indicateurs sont eux aussi à la baisse.

Avec 158 nouvelles hospitalisations par jour, c’est une diminution de 14% par rapport à la semaine précédente. Cela signifie que, à l’heure actuelle, 2423 patients sont hospitalisés pour cause de coronavirus, dont 499 en unité de soins intensifs. Il s’agit là d’une diminution de 5 et 7 %.

Enfin, avec 77 décès recensés par jour, c’est là aussi une forte diminution (-18%) que l’on peut observée par rapport à la semaine précédente.

«Tout s’est bien passé» à Noël

Au-delà de la baisse des chiffres, c’est aussi le comportement de la population que Sciensano a tenu à saluer.

«Globalement, tout s’est bien passé, a souligné Yves Van Laethem. Comme nous l’avions espéré, on a assisté à une baisse importante du nombre de déplacements durant la première semaine des vacances de Noël.» De quoi couper plus fortement que d’habitude les lignes de propagations du virus.

Une telle tendance au niveau de la mobilité n’avait plus été perçue depuis le premier confinement. «Or, il avait été bien plus limitatif», rappelle le médecin de Sciensano.

Le Belge, le plus «casanier»

Yves Van Laethem a aussi pointé l’effort des Belges pour rester chez eux le jour de Noël. Selon les chiffres collectés dans les différents pays voisins de la Belgique, c’est chez nous que le plus de personnes (28%) sont restées à domicile. Suivent le Royaume-Uni (27%), l’Allemagne (25%), la France (23%) et les Pays-Bas (22%).

«C’est un bon résultat, c’est ce que l’on souhaitait au mieux», se réjouit Yves Van Laethem, avant de préciser: «Idéalement, on souhaiterait bien sûr que la deuxième fête se fasse de la même manière, avec à la clé une diminution persistante du nombre de contamination, d’hospitalisation et de décès début janvier.»

Séroprévalence en hausse

Autre bonne nouvelle, le taux de personnes présentant des anticorps a nettement augmenté durant la deuxième vague de l’épidémie.

«Nous effectuons un certain nombre d’études depuis fin mars et la dernière, portant sur 16.000 échantillons prélevés fin novembre, indique une augmentation du nombre de personnes pour atteindre les 14%, soit trois fois plus qu’en septembre (5%, chiffre stable depuis plusieurs mois à cette période).

Au niveau des travailleurs de la santé, plus exposés, une étude portant sur 850 membres du personnel a démontré quant à elle que 17% d’entre eux développaient des anticorps, soit là aussi une augmentation par rapport à ce qui a été observé lors de la première vague (8% entre avril et septembre).