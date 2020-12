Buzz sur la toile pour le vicaire de Heusy

Départ pour Amay

En février, le vicaire de Heusy, Thomas Sabbadini, devra faire ses valises pour partir dans une nouvelle paroisse, à Amay. «Le prêtre est tombé malade et on m’a demandé de le remplacer », explique-t-il. Un départ qui le réjouit du fait des nouvelles aventures qui l’attendent, mais qui l’attriste aussi: «Quand on m’a dit il y a cinq ans et demi, tu vas aller à Heusy, je ne connaissais pas du tout ce nom, se souvient-il dans un sourire. Aujourd’hui je repars avec plein de belles choses dans le cœur. C’est sûr que je me suis attaché aux paroissiens et à Verviers.»