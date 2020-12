Afflux de touristes: des mesures sont prises à La Baraque de Fraiture

La police de la zone Famenne-Ardenne vient de prendre des mesures de circulation temporaire. Elle communique: »

Suite à l’affluence constatée ces derniers jours sur les hauteurs ardennaises, et plus particulièrement dans le secteur de la Baraque de Fraiture, les autorités communales (Vielsalm et Manhay) ont décidé de prendre des mesures de circulation particulières»

Ainsi, à partir de ce mercredi et jusqu’au 5 janvier: le stationnement sera interdit le long de la N30 et de la N89, aux endroits indiqués par la signalisation en place. La route régionale à La Baraque de Fraiture sera mise en sens unique en direction de Manhay. Le stationnement des véhicules sera autorisé en épi sur la bande de circulation de gauche. Ils devront obligatoirement rejoindre Manhay où ils pourront accéder à l’autoroute E25. Il s’agit là des mesures de mise lors de l’ouverture de la station. En outre, la police indique: «Parallèlement à ces mesures, nous rappelons que le port du masque est obligatoire dans les endroits où la fréquentation est importante. Les règles de distanciation sociale doivent également être observées. Enfin, étant donné la fermeture des pistes de ski, les infrastructures et autres commodités présentes sur le site, ne sont pas accessibles au public. Cela n’autorise nullement l’abandon de déchets en tous genres. Nous demandons à chacun de faire preuve de civisme.